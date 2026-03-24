Zidane n'arrive pas seul en équipe de France... ça va rappeler des souvenirs au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines semaines, Zinedine Zidane devrait être au cœur de l'actualité puisque c'est lui qui est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps. L'ancien numéro 10 des Bleus travaille d'ailleurs sur la composition de son staff, qui aura probablement des allures de celui qui lui a permis de connaître un grand succès au Real Madrid.

Cela fait désormais plus d'un an que Didier Deschamps a annoncé qu'il ne serait plus le sélectionneur de l'équipe de France. En poste depuis 14 ans, il quittera ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde cet été. Pour le remplacer, rien n'est encore officiel, mais il n'existe qu'une piste sérieuse, à savoir celle menant à Zinedine Zidane. D'ailleurs, tout laisse à penser que ce sera lui le prochain sélectionneur. Il serait même en train de composer son staff.

Zidane : «C’est sûr à 100%» pour son arrivée en équipe de France, son ami balance en direct ! https://t.co/mxNvSpD9fw — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Le staff de Zizou prend forme Et selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane devrait largement s'appuyer sur les hommes qui l'ont accompagné lors de ses succès au Real Madrid. C'est évidemment le cas de son fidèle adjoint David Bettoni, mais pas seulement. Hamidou Msaidie devrait également être dans le staff des Bleus. Kiné et fasciathérapeute de formation, il était un homme clé pour Zizou au Real puisque son spectre de compétences est très large. Enfin, Stéphane Plancque pourrait également faire partie du staff de Zidane. Les deux, coéquipiers à Bordeaux, étaient également ensemble au Real Madrid où Plancque était chargé des rapports sur le jeu des adversaires. Autrement dit, le staff des Bleus pourraient avoir des airs du Real Madrid.