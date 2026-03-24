Zidane n'arrive pas seul en équipe de France... ça va rappeler des souvenirs au Real Madrid

Dans les prochaines semaines, Zinedine Zidane devrait être au cœur de l'actualité puisque c'est lui qui est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps. L'ancien numéro 10 des Bleus travaille d'ailleurs sur la composition de son staff, qui aura probablement des allures de celui qui lui a permis de connaître un grand succès au Real Madrid.
Cela fait désormais plus d'un an que Didier Deschamps a annoncé qu'il ne serait plus le sélectionneur de l'équipe de France. En poste depuis 14 ans, il quittera ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde cet été. Pour le remplacer, rien n'est encore officiel, mais il n'existe qu'une piste sérieuse, à savoir celle menant à Zinedine Zidane. D'ailleurs, tout laisse à penser que ce sera lui le prochain sélectionneur. Il serait même en train de composer son staff.
Le staff de Zizou prend forme
Et selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane devrait largement s'appuyer sur les hommes qui l'ont accompagné lors de ses succès au Real Madrid. C'est évidemment le cas de son fidèle adjoint David Bettoni, mais pas seulement. Hamidou Msaidie devrait également être dans le staff des Bleus. Kiné et fasciathérapeute de formation, il était un homme clé pour Zizou au Real puisque son spectre de compétences est très large. Enfin, Stéphane Plancque pourrait également faire partie du staff de Zidane. Les deux, coéquipiers à Bordeaux, étaient également ensemble au Real Madrid où Plancque était chargé des rapports sur le jeu des adversaires. Autrement dit, le staff des Bleus pourraient avoir des airs du Real Madrid.
Philippe Diallo connaît le nom du futur sélectionneur
En attendant l'arrivée de Zinedine Zidane, Philippe Diallo a essayé de ménager un faux suspens au sujet du futur sélectionneur de l'équipe de France. « Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français », confiait le président de la FFF dans les colonnes du Figaro.