Kylian Mbappé soigné par ChatGPT : La nouvelle information hallucinante balancée en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d'une incroyable polémique concernant la façon dont son genou a été soigné. Et de nouvelles révélations surréalistes ont encore été dévoilées par une ancienne salariée du club merengue. Et ça fait beaucoup de bruit en Espagne.

La blessure de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid aurait été mal soigné par les médecins du club merengue. A tel point qu'il est venu à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Mais ce n'est pas tout, l'histoire est bien plus folle que ça puisque Daniel Riolo a lâché des informations surréalistes à ce sujet. « Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a-t-il raconté au micro de l'After Foot sur RMC.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗩𝗜𝗥𝗘́ 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 après l’évaluation du genou de Kylian Mbappé 🇫🇷.



🗣️ Daniel Riolo : « 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨. » 😱



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🎥 @AfterRMCpic.twitter.com/kcVNzjz1Ci — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

«Espérons qu’on trouvera des personnes compétentes et bien formées» Des révélations surréalistes qui ont évidemment fait réagir en Espagne. Et c'est même l'occasion pour Itziar Gonzalez de se venger. Nutritionniste spécialisée dans le sport, elle avait très mal vécu la fin de sa collaboration avec le Real Madrid et se réjouit que la vérité sur la compétence du staff médical madrilène. « Merci, Kylian. Espérons qu’on trouvera des personnes compétentes et bien formées, plutôt que des narcissiques ignorants qui ont obtenu leur poste grâce à leurs relations et qui ne font que nuire aux jeunes », écrit-elle dans une story sur Instagram.