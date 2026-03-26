Une signature pour tout changer : Kylian Mbappé et un joueur du PSG bientôt réunis ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a permis à Kylian Mbappé de se développer que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Le meilleur buteur de l'histoire du club parisien a collectionné les trophées domestiques et a eu l'opportunité de nouer de forts liens amicaux. Près de deux ans après son départ, il pourrait bénéficier d'un lien contractuel avec un ancien compère toujours au PSG...

En l'espace de sept saisons passées au Paris Saint-Germain, entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé a eu la possibilité de fréquenter des individualités qui sont devenues plus que de simples coéquipiers. Certains sont passés de compagnons de terrain à amis proches. Bien que Mbappé soit parti pour le Real Madrid il y a un peu plus de 18 mois, les deux hommes sont restés en contact et pourraient être bientôt liés par un contrat.

🚨🇫🇷 Négociations toujours en cours entre Nike et Kylian Mbappé comme révélé sur @RMCsport



D’après un proche du dossier, aujourd’hui il y a un « écart énorme » entre les prétentions du champion du monde et la proposition de Nike. Comme expliqué, plusieurs marques, dont Under… pic.twitter.com/edwdv6lSAg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 25, 2026

Ca coince entre Nike et Kylian Mbappé, Under Armour à l'affût après avoir signé Achraf Hakimi Depuis quelque temps, Kylian Mbappé et Nike qui est son équipementier depuis de longues années, se trouvent être en pleines négociations. Les discussions n'iraient pas bon train puisque l'écart entre les demandes du capitaine de l'équipe de France et l'offre de la marque américaine est plutôt conséquent. RMC Sport affirme qu'il serait même « énorme ». Cette situation aurait eu le mérite d'alarmer quelques marques concurrentes à l'instar d'Under Armour dont Achraf Hakimi est l'une des égéries. Le latéral droit marocain du PSG est le joueur avec lequel Mbappé a noué des liens étroits depuis leur temps partagé au Paris Saint-Germain.