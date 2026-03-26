Une signature pour tout changer : Kylian Mbappé et un joueur du PSG bientôt réunis ?

Le Paris Saint-Germain a permis à Kylian Mbappé de se développer que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Le meilleur buteur de l'histoire du club parisien a collectionné les trophées domestiques et a eu l'opportunité de nouer de forts liens amicaux. Près de deux ans après son départ, il pourrait bénéficier d'un lien contractuel avec un ancien compère toujours au PSG...
En l'espace de sept saisons passées au Paris Saint-Germain, entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé a eu la possibilité de fréquenter des individualités qui sont devenues plus que de simples coéquipiers. Certains sont passés de compagnons de terrain à amis proches. Bien que Mbappé soit parti pour le Real Madrid il y a un peu plus de 18 mois, les deux hommes sont restés en contact et pourraient être bientôt liés par un contrat.
Ca coince entre Nike et Kylian Mbappé, Under Armour à l'affût après avoir signé Achraf Hakimi
Depuis quelque temps, Kylian Mbappé et Nike qui est son équipementier depuis de longues années, se trouvent être en pleines négociations. Les discussions n'iraient pas bon train puisque l'écart entre les demandes du capitaine de l'équipe de France et l'offre de la marque américaine est plutôt conséquent. RMC Sport affirme qu'il serait même « énorme ». Cette situation aurait eu le mérite d'alarmer quelques marques concurrentes à l'instar d'Under Armour dont Achraf Hakimi est l'une des égéries. Le latéral droit marocain du PSG est le joueur avec lequel Mbappé a noué des liens étroits depuis leur temps partagé au Paris Saint-Germain.
«Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour»
En mars 2025, Achraf Hakimi acceptait de rejoindre la Under Armour Army en tenant le discours suivant après cette décision lucrative. « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui s’aligne parfaitement avec mes valeurs et ambitions personnelles. J’ai hâte d’évoluer dans ma carrière avec eux alors qu’ils se développent rapidement dans le football et les vêtements de sport, en France et dans toute la région EMEA ». Reste à savoir si Kylian Mbappé en fera à présent de même...