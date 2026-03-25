TF1 prend une décision historique : C'est le choc sur RMC !

Ces dernières heures, TF1 a fait une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir puisqu'il s'agit d'un moment marquant dans l'histoire de la télévision. Au point que cela ait engendré des débats importants, notamment sur RMC où plusieurs intervenants se sont dit choqués par la situation.
C'est une petite bombe dans le milieu du sport. TF1 a effectivement officialisé l'arrêt de son émission légendaire Téléfoot à partir de la saison prochaine. L'émission mythique, créée en 1977, va donc s'arrêter, ce qui n'a pas manqué de faire réagir d'ancien footballeurs et/ou consultants. C'est le cas de Jean-Michel Larqué, qui a travaillé pour TF1 et notamment sur Téléfoot. Et il ne manque pas d'afficher sa désillusion.
Larqué choqué ar l'arrêt de Téléfoot
« Téléfoot, ça fait partie de ma vie. J’assiste à une lente agonie, et assister à une lente agonie ça n’est jamais joyeux, on attend le dernier râle et il va venir très bientôt. On ne met plus en valeur ce football. TF1 a choisi de tourner le dos à ses meilleures audiences. Quand je travaillais à TF1, les vingt meilleures audiences de l’année étaient vingt matchs de football. On a tourné le dos à ça, on a lâché les droits qu’on avait pour acheter du rugby qui est plus porteur… On ne met plus en valeur ce football. Alors peut-être que le football ne le mérite pas non plus, mais je crois que c’est un choix éditorial catastrophique de la part de la chaîne qui perd régulièrement des parts d’audience de manière générale », a-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
«Téléfoot, ça fait partie de ma vie»
Jean-Michel Larqué n'a d'ailleurs pas manqué d'afficher sa nostalgie, lui qui a assuré le rôle de consultant sur TF1 durant de nombreuses années. « À l’époque, les documentaires du regretté Didier Roustan étaient de vrais chefs-d’œuvre. Quand il allait faire le portrait de Luis Fernandez déguisé en tigre… Il faisait des choses absolument magnifiques. On était sur tous les terrains. C’est un choix. Téléfoot se meurt, vive Téléfoot », conclut l'ancien joueur de l'ASSE.