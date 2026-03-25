«Ce mec a zéro coui***» : Zidane au coeur d'un réglement de comptes ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une déclaration tant attendue qui n'a pas eu l'effet escompté. Personne n'est dupe. Le remplaçant de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France devrait sauf séisme être Zinedine Zidane. Néanmoins, aucune communication officielle n'a confirmée cette tendance de la part des hautes instances du football français. De quoi engendrer un clash inattendu. Explications.

Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Alors que l'équipe de France se trouve dans son dernier rassemblement avant le départ pour le pays de l'Oncle Sam en juin prochain pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), le nom de Zidane revient sans cesse dans les médias puisqu'il est pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps sur le point de prendre part à sa dernière compétition en tant que sélectionneur des Bleus après 14 années de service.

Face à Pierrot (4/4) : "Qu’est-ce qui empêche Diallo d’annoncer que Zidane est le..."



"Tagliafico est un bon joueur mais son comportement est celui d’une pourriture"



"Les fights entre ultras sont ridicules, grotesques et scandaleux"



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«Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde» Pour Le Figaro, le président de la Fédération française de football qu'est Philippe Diallo affirmait en fin de semaine dernière être fixé sur l'identité de celui qui assurera la succession de Deschamps qui est parvenu à broder une deuxième étoile au-dessus du coq de l'équipe de France en 2018 en Russie. « Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français », affirmait le patron de la FFF.