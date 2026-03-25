«Ce mec a zéro coui***» : Zidane au coeur d'un réglement de comptes ?

Une déclaration tant attendue qui n'a pas eu l'effet escompté. Personne n'est dupe. Le remplaçant de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France devrait sauf séisme être Zinedine Zidane. Néanmoins, aucune communication officielle n'a confirmée cette tendance de la part des hautes instances du football français. De quoi engendrer un clash inattendu. Explications.
Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Alors que l'équipe de France se trouve dans son dernier rassemblement avant le départ pour le pays de l'Oncle Sam en juin prochain pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), le nom de Zidane revient sans cesse dans les médias puisqu'il est pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps sur le point de prendre part à sa dernière compétition en tant que sélectionneur des Bleus après 14 années de service.
«Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde»
Pour Le Figaro, le président de la Fédération française de football qu'est Philippe Diallo affirmait en fin de semaine dernière être fixé sur l'identité de celui qui assurera la succession de Deschamps qui est parvenu à broder une deuxième étoile au-dessus du coq de l'équipe de France en 2018 en Russie. « Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français », affirmait le patron de la FFF.
«C'est une coquetterie de pucelle. Ca n'a aucun intérêt»
Une déclaration qui n'est pas du tout passée chez certains observateurs comme Jérôme Rothen, ex-joueur du PSG, ou encore Pierre Ménès. Par le biais de sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot, l'ancienne tête d'affiche de Canal+ s'en est violemment pris, de manière verbale, à la personne qu'est Philippe Diallo au moment d'évoquer le cas Zidane. « Pourquoi attendre la fin de la Coupe du monde pour officiellement annoncer Zidane ? Je pense qu'à force d'avoir zéro coui***, c'est devenu une sorte de marque de fabrique chez ce mec. Finalement, qu'est-ce qui l'empêcherait aujourd'hui de dire : « Effectivement, le prochain sélectionneur c'est Zidane ». De toute façon, tout le monde n'attend que ça, tout le monde sait que c'est lui, c'est un secret de polichinelle. C'est une coquetterie de pucelle. Ca n'a aucun intérêt ». Un réglement de comptes sur la plateforme en cette période de trêve internationale...