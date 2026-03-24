«C'est de la folie» : En colère, Lamine Yamal craque en public !

Amadou Diawara

Pour le compte de la 29ème journée de Liga, le FC Barcelone s'est imposé face au Rayo Vallecano ce dimanche. Malgré tout, Lamine Yamal s'est emporté lorsqu'il a été remplacé par Hans-Dieter Flick. En effet, le numéro 10 du club blaugrana a poussé un énorme coup de gueule au Camp Nou.

Ce dimanche, le FC Barcelone avait rendez-vous avec le Rayo Vallecano, et ce, pour le compte de la 29ème journée de Liga. Et les hommes d'Hans-Dieter Flick se sont imposés par le plus petit des score (1-0). Grâce à cette victoire, le Barça conforte sa première place en championnat, devançant le Real Madrid de quatre points. Malgré tout, Lamine Yamal a laissé éclater sa colère au Camp Nou.

Un joueur à la hauteur de Lamine Yamal et Kylian Mbappé annoncé au PSG, ça fait réagir sur les réseaux sociaux ! https://t.co/95fXP4V5L1 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

«C’est toujours la même chose» A la 82ème minute de jeu, Lamine Yamal a été remplacé par Marcus Rashford, alors que le FC Barcelone menait déjà 1-0 face au Rayo. Lors de sa sortie du terrain, le numéro 10 catalan a explosé. Agacé lorsqu'il a quitté la pelouse du Camp Nou, Lamine Yamal a semblé éviter le regard d'Hans-Dieter Flick, avant de le pointer du doigt à quatre reprises en parlant à son adjoint Arnau Blanco. « C’est toujours la même chose. C’est dingue. C’est de la folie », a pesté l'international espagnol.