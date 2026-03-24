«C'est de la folie» : En colère, Lamine Yamal craque en public !

Pour le compte de la 29ème journée de Liga, le FC Barcelone s'est imposé face au Rayo Vallecano ce dimanche. Malgré tout, Lamine Yamal s'est emporté lorsqu'il a été remplacé par Hans-Dieter Flick. En effet, le numéro 10 du club blaugrana a poussé un énorme coup de gueule au Camp Nou.
Ce dimanche, le FC Barcelone avait rendez-vous avec le Rayo Vallecano, et ce, pour le compte de la 29ème journée de Liga. Et les hommes d'Hans-Dieter Flick se sont imposés par le plus petit des score (1-0). Grâce à cette victoire, le Barça conforte sa première place en championnat, devançant le Real Madrid de quatre points. Malgré tout, Lamine Yamal a laissé éclater sa colère au Camp Nou.
«C’est toujours la même chose»
A la 82ème minute de jeu, Lamine Yamal a été remplacé par Marcus Rashford, alors que le FC Barcelone menait déjà 1-0 face au Rayo. Lors de sa sortie du terrain, le numéro 10 catalan a explosé. Agacé lorsqu'il a quitté la pelouse du Camp Nou, Lamine Yamal a semblé éviter le regard d'Hans-Dieter Flick, avant de le pointer du doigt à quatre reprises en parlant à son adjoint Arnau Blanco. « C’est toujours la même chose. C’est dingue. C’est de la folie », a pesté l'international espagnol.
Barça-Rayo : Lamine Yamal agacé par l'arbitre ?
Mais à en croire El Chiringuito, Lamine Yamal n'avait rien contre Hans-Dieter Flick, son entraineur. D'après le média espagnol, la vedette de 18 ans avait plutôt une dent contre l'arbitre. Alors que deux, trois fautes du Rayo n'ont pas été sifflées, Lamine Yamal a manifesté son mécontentement en gesticulant. Conscient que son protégé avait déjà écopé d'un carton jaune, l'entraineur du Barça a décidé de jouer la carte de la prudence en le faisant sortir. De cette manière, Lamine Yamal a évité une suspension pour le déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid le samedi 4 avril.