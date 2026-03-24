«Ils sont ingrats» : Le malaise avec Kylian Mbappé qui agace un célèbre consultant !

Pierrick Levallet

Revenu de blessure lors du match retour contre Manchester City en Ligue des champions, Kylian Mbappé a également eu droit à quelques minutes contre l’Atlético de Madrid le week-end dernier en Liga. Et on ne peut pas dire que le capitaine de l’équipe de France se soit montré à son avantage. Et un malaise s’est alors installé en Espagne à son sujet, et cela n’a pas manqué d’agacer un célèbre consultant.

Touché au genou, Kylian Mbappé a fait son retour à la compétition contre Manchester City en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France a également eu droit à quelques minutes contre l’Atlético de Madrid ce dimanche en Liga. Seulement, l’attaquant de 27 ans ne s’est pas montré sous son meilleur jour. L’ancien du PSG a alors fait l’objet de quelques critiques en Espagne, où un certain malaise s’est installé à son sujet. Et cela a plutôt agacé un consultant sur RMC.

Kylian Mbappé critiqué : La star du Real Madrid prend cher dans la presse espagnole ! https://t.co/ZwMfxFQz0z — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Ce n’est pas du niveau d’un Real Madrid qui doit tout gagner» Jérôme Rothen s’est en effet permis de réagir aux critiques à l’encontre de Kylian Mbappé. « Avant qu’il se blesse, on disait tous ‘heureusement qu’ils ont Kylian Mbappé parce qu’ils ne sont pas beaux à voir jouer’. Alors après, c’est à toi de voir si tu préfères avoir une équipe avec moins de talent dans la finition - avec un mec comme Mbappé qui focalise un peu trop le secteur offensif du Real Madrid au détriment du collectif - ou si tu préfères ne pas avoir ce mec-là avec un collectif qui travaille un peu plus et un joueur libre comme Vinicius Jr. Parce qu’on ne peut pas dire que Vinicius Jr fasse beaucoup d’efforts non plus pour le collectif » a d’abord lancé l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme.