Kylian Mbappé, son mauvais genou examiné : Un joueur du Real Madrid intervient dans l’affaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Daniel Riolo a lâché une bombe dans l’After Foot en expliquant que le staff médical du Real Madrid avait examiné le mauvais genou de Kylian Mbappé, touché depuis plusieurs semaines. Une information démentie par le principal intéressé, mais confirmée par plusieurs médias. Un autre joueur merengue s’est prononcé sur le sérieux du service médical de la Casa Blanca.

C’est une affaire invraisemblable qui secoue le Real Madrid depuis quelques jours. En proie à des problèmes physiques ces derniers mois, Kylian Mbappé aurait été victime d’une erreur de diagnostic de la part des médecins madrilènes. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé cette semaine le journaliste de RMC, une information hallucinante qui a été confirmée depuis par plusieurs sources.

Kylian Mbappé a menti publiquement ? Daniel Riolo n'en revient pas, «tout le monde sait que c'est vrai» ! https://t.co/DqZCaKKnOF — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Mbappé dément, Riolo persiste « Non, l’information sur le mauvais genou n’est pas vraie, a pourtant assuré mercredi Kylian Mbappé, lors du point presse organisé à la veille du match amical entre la France et le Brésil. Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et ce qui se passe, ça laisse place à des interprétations. C’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je ne communique pas. Avec le Real, on a eu une communication assez claire, comme quand je suis allé à Paris aussi et que j’ai vu d’autres médecins ». « Je vais le dire : il a menti, a réagi dans la foulée Daniel Riolo. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real car il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real car le Real ressort comme un club complètement ridicule de cette histoire-là. L’histoire Mbappé, ce n’est pas que je la confirme à 100%, mais c’est à 1000% ». L’ancien joueur du PSG n’aurait d’ailleurs pas été le seul à être concerné par une erreur du Real Madrid puisque selon L’Équipe, les médecins du club se seraient également trompés avec Eduardo Camavinga, touché à la cheville gauche début décembre.