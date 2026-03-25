Kylian Mbappé, son mauvais genou examiné : Le joueur du Real Madrid est-il aussi fautif ? Les explications pour le dédouaner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, Daniel Riolo a été à l’origine d’une incroyable information sur la blessure de Kylian Mbappé au genou. En effet, il a été révélé que le staff médical du Real Madrid avait examiné le mauvais genou. Une folle histoire qui est retombée sur le Français, accusé par certains que ce serait aussi de sa faute car il ne l’aurait pas dit au médecin. Mais voilà que ce ne serait pas aussi évident…

Kylian Mbappé l’a assuré : ça va aujourd’hui mieux après avoir ressenti de grosses douleurs au genou. L’attaquant du Real Madrid a mis énormément à se soigner. Il faut dire qu’une boude incroyable a été commise. En effet, Daniel Riolo l’a révélé, expliquant que le staff médical avait examiné… le mauvais genou de Mbappé : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ».

«Il y a eu beaucoup de peur» : Victime d'une folie, Kylian Mbappé a craqué ! https://t.co/fYje6D6Piu — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

C’est aussi de la faute de Mbappé ? L’information est hallucinante et certains n’ont pas voulu y croire. Pourtant, dans la foulée de ce qu'a dit Daniel Riolo, cette version a été confirmée par plusieurs journalistes en Espagne. Et voilà que ça a fini… par retomber sur Kylian Mbappé. En effet, face à ces faits exceptionnels, l’attaquant du Real Madrid a été pointé du doigt par beaucoup, se voyant reprocher le fait de ne pas avoir dit au médecin qu’il se trompait de genou. Mais Mbappé n’aurait finalement rien à se reprocher dans cette histoire contrairement à ce qui peut se dire...