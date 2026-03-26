Après l'humiliation, le Real Madrid fait une demande à Kylian Mbappé

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé se retrouve au cœur des débats à cause d'une situation très embarrassante et mal vécue au Real Madrid. A tel point que le club merengue aurait fait passer une consigne particulière à sa star afin d'éviter que l'humiliation ne soit totale.
Présent en conférence de presse mercredi en marge du match amical contre le Brésil, Kylian Mbappé n'a évidemment pas échappé aux questions sur la gestion de la blessure de son genou. Et pour cause, Daniel Riolo a fait des révélations incroyables à ce sujet, assurant notamment que le staff médical du Real Madrid a « ausculté le mauvais genou ». Une information largement relayée et qui a suscité un sacré scandale, poussant le capitaine des Bleus à démentir : « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie ». Cependant, Daniel Riolo n'en démord pas, et assure même que le Real Madrid lui a demandé de mentir devant les médias afin de ne pas assumer ce qui ressemble à une sacrée humiliation.
«Le Real Madrid a été humilié»
« Je pense que c'est une information très difficile à gérer pour le Real Madrid et pour Mbappé. À l'heure actuelle, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd'hui aux États-Unis, en affirmant que cette information était fausse. Tout le monde sait que c'est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé, car Madrid cache cette information depuis un mois et demi. Et c'est normal. Parce que c'est une erreur incroyable, extraordinaire et hallucinante. Et maintenant que tout le monde est au courant, c'est terrible », lance-t-il dans une interview accordé à El Larguero, l'émission phare de la radio espagnole La Cadena SER, avant de poursuivre.
«Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé»
« Le Real Madrid a été humilié. Et Mbappé n’a pas voulu embêter son club. Ils ont décidé de mentir et de dire que cette information est fausse alors que tout le monde sait que c’est vrai. C’est une stratégie de mensonges. Honnêtement, je pense que cela a été une humiliation supplémentaire pour le Real Madrid. Parce que s’ils avaient dit : "OK, on s’est trompés." Et le médecin aurait été licencié avec un Mbappé en pleine forme. Heureusement, sa blessure ne s’est pas aggravée et tout va bien. Tout le monde va dans la même direction et Mbappé aime le Real Madrid. Au lieu de cela, c’est une stratégie d’humiliation qui a pris les gens pour des idiots. Le Real Madrid a pris les gens pour des idiots. Ils ont demandé à Mbappé de mentir. Et je trouve ça incroyable », ajoute Daniel Riolo.