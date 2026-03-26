Après l'humiliation, le Real Madrid fait une demande à Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé se retrouve au cœur des débats à cause d'une situation très embarrassante et mal vécue au Real Madrid. A tel point que le club merengue aurait fait passer une consigne particulière à sa star afin d'éviter que l'humiliation ne soit totale.

Présent en conférence de presse mercredi en marge du match amical contre le Brésil, Kylian Mbappé n'a évidemment pas échappé aux questions sur la gestion de la blessure de son genou. Et pour cause, Daniel Riolo a fait des révélations incroyables à ce sujet, assurant notamment que le staff médical du Real Madrid a « ausculté le mauvais genou ». Une information largement relayée et qui a suscité un sacré scandale, poussant le capitaine des Bleus à démentir : « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie ». Cependant, Daniel Riolo n'en démord pas, et assure même que le Real Madrid lui a demandé de mentir devant les médias afin de ne pas assumer ce qui ressemble à une sacrée humiliation.

🚨 Kylian Mbappé: “The information that Real Madrid examined the wrong knee is NOT true”.



“We've always had clear communication with Real Madrid”. pic.twitter.com/JsZVm0yZSH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026

«Le Real Madrid a été humilié» « Je pense que c'est une information très difficile à gérer pour le Real Madrid et pour Mbappé. À l'heure actuelle, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd'hui aux États-Unis, en affirmant que cette information était fausse. Tout le monde sait que c'est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé, car Madrid cache cette information depuis un mois et demi. Et c'est normal. Parce que c'est une erreur incroyable, extraordinaire et hallucinante. Et maintenant que tout le monde est au courant, c'est terrible », lance-t-il dans une interview accordé à El Larguero, l'émission phare de la radio espagnole La Cadena SER, avant de poursuivre.