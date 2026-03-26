Kylian Mbappé, le grand changement qui va faire énormément de bruit ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands joueurs de football. Mais voilà que l’influence de la star du Real Madrid s’étend au-delà des terrains et les marques se battent pour l’avoir. Mbappé a ainsi associé son image à différentes firmes, mais voilà que d’ici quelques semaines, on pourrait bien assister à un très grand changement qui risque de faire parler…

Depuis qu’on connait Kylian Mbappé comme joueur professionnel, son image est associée à celle de Nike. Entre le capitaine de l’équipe de France et son équipementier, l’association dure depuis plusieurs années maintenant. La marque à la virgule n’a d’ailleurs pas hésité à dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros pour s’offrir Mbappé est en faire une de ses égéries. Le dernier contrat était de l’ordre de 30 millions d’euros sur 9 ans entre les deux parties. Mais voilà que cet engagement arrive aujourd’hui à son terme.

Mbappé : Un mensonge est balancé sur sa blessure, le craquage sur RMC ! https://t.co/APPBc9rC0i — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Mbappé et Nike, bientôt la séparation ? Kylian Mbappé et Nike, est-ce sur le point de se terminer ? Le contrat liant les deux parties touche donc à sa fin et selon les informations du Parisien, il ne faudrait aujourd'hui pas exclure la possibilité d'une séparation entre le joueur du Real Madrid et son équipementier. Nike n’a toutefois pas l'intention de voir Mbappé s’en aller et c’est pour cela que la marque à la virgule aurait fait une offre conséquente à son égérie. A voir maintenant si le Français acceptera car en parallèle, d’autres marques sont à l’affût.