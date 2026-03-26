Kylian Mbappé, le grand changement qui va faire énormément de bruit ?

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands joueurs de football. Mais voilà que l’influence de la star du Real Madrid s’étend au-delà des terrains et les marques se battent pour l’avoir. Mbappé a ainsi associé son image à différentes firmes, mais voilà que d’ici quelques semaines, on pourrait bien assister à un très grand changement qui risque de faire parler…
Depuis qu’on connait Kylian Mbappé comme joueur professionnel, son image est associée à celle de Nike. Entre le capitaine de l’équipe de France et son équipementier, l’association dure depuis plusieurs années maintenant. La marque à la virgule n’a d’ailleurs pas hésité à dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros pour s’offrir Mbappé est en faire une de ses égéries. Le dernier contrat était de l’ordre de 30 millions d’euros sur 9 ans entre les deux parties. Mais voilà que cet engagement arrive aujourd’hui à son terme.
Mbappé et Nike, bientôt la séparation ?
Kylian Mbappé et Nike, est-ce sur le point de se terminer ? Le contrat liant les deux parties touche donc à sa fin et selon les informations du Parisien, il ne faudrait aujourd'hui pas exclure la possibilité d'une séparation entre le joueur du Real Madrid et son équipementier. Nike n’a toutefois pas l'intention de voir Mbappé s’en aller et c’est pour cela que la marque à la virgule aurait fait une offre conséquente à son égérie. A voir maintenant si le Français acceptera car en parallèle, d’autres marques sont à l’affût.
Adidas et Under Armour dans le coup ?
Ainsi, d’ici quelques mois, on pourrait donc voir Kylian Mbappé avec un autre équipementier que Nike. Lequel ? Ayant déjà fait une offre de 20M€ par le passé, en vain, Adidas pourrait bien revenir à la charge pour s’offrir Mbappé. Et la marque aux trois bandes n’est pas seule sur le coup. Under Armour serait également intéressé à l’idée de s’associer à l’attaquant du Real Madrid. A moins que ce dernier n’opte finalement pour un autre équipementier auquel on ne s’attend pas forcément.
Alors, que doit faire Kylian Mbappé avec son équipementier ?