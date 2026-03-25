«C’est désormais un adversaire», ils attendent Kylian Mbappé de pied ferme !

De retour à la compétition depuis une semaine, Kylian Mbappé sortait d’une indisponibilité de plusieurs semaines à cause d’une entorse au genou. Présent avec l’équipe de France aux États-Unis pour cette trêve internationale, des alléchantes retrouvailles sont au programme. De quoi faire plaisir à un futur adversaire du capitaine des Bleus.
A des milliers de kilomètres de l’endroit de leur séparation au printemps 2025, ils vont se retrouver cette semaine aux Etats-Unis. Kylian Mbappé a atterri mardi avec le reste de l’équipe de France à Boston. Le capitaine des Bleus a pris ses quartiers au même titre que la délégation française dans le Four Seasons de la ville du Massachusetts avant leur premier test amical sur le sol américain qui aura lieu au Gilette Stadium, antre de la franchise de NFL des New England Patriots, jeudi.
«Nous devons bien défendre contre lui»
Et pour cette première des deux affiches américaines de la trêve internationale, l’équipe de France sera confrontée au Brésil. Un choc historique en Coupe du monde qui n’avait plus été d’actualité depuis un match amical datant de mars 2015 (victoire du Brésil 3-1). Après avoir entraîné Kylian Mbappé au Real Madrid l’espace d’une saison, Carlo Ancelotti est devenu le sélectionneur de la nation aux cinq étoiles mondiales. L’occasion pour le « Mister » de rendre hommage à son ancien attaquant en conférence de presse ce mercredi. « Ce sont des joueurs que tout le monde connaît. Des joueurs très forts, dotés d'une grande qualité. Mbappé a marqué beaucoup de buts l'année dernière. C'est désormais un adversaire. Nous devons bien défendre contre lui. C'est un joueur très rapide, talentueux et très efficace devant le but ».
«Quand nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses»
Compère d’attaque de Kylian Mbappé au Real Madrid, Vinicius Jr a indirectement mentionné le capitaine de l’équipe de France en parlant de ses coéquipiers français à la Casa Blanca. Il promet d’ailleurs un spectacle à tous les amoureux de football. « Ce match sera très important pour nous. C’est une grande équipe, tout comme mes coéquipiers du Real Madrid. Ce sera un match très ouvert. Personne ne voudra se contenter de défendre. Ce sera un bon test pour nous. Quant au soutien de nos supporters, il est toujours important pour nous. Quand nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses ».