«C’est désormais un adversaire», ils attendent Kylian Mbappé de pied ferme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De retour à la compétition depuis une semaine, Kylian Mbappé sortait d’une indisponibilité de plusieurs semaines à cause d’une entorse au genou. Présent avec l’équipe de France aux États-Unis pour cette trêve internationale, des alléchantes retrouvailles sont au programme. De quoi faire plaisir à un futur adversaire du capitaine des Bleus.

A des milliers de kilomètres de l’endroit de leur séparation au printemps 2025, ils vont se retrouver cette semaine aux Etats-Unis. Kylian Mbappé a atterri mardi avec le reste de l’équipe de France à Boston. Le capitaine des Bleus a pris ses quartiers au même titre que la délégation française dans le Four Seasons de la ville du Massachusetts avant leur premier test amical sur le sol américain qui aura lieu au Gilette Stadium, antre de la franchise de NFL des New England Patriots, jeudi.

🌟🇫🇷 Los ELOGIOS de ANCELOTTI hacia MBAPPÉ antes de enfrentarse a ÉL:



🔝"Ahora es un rival... tenemos que defenderle bien porque es muy rápido, con calidad y muy efectivo".



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«Nous devons bien défendre contre lui» Et pour cette première des deux affiches américaines de la trêve internationale, l’équipe de France sera confrontée au Brésil. Un choc historique en Coupe du monde qui n’avait plus été d’actualité depuis un match amical datant de mars 2015 (victoire du Brésil 3-1). Après avoir entraîné Kylian Mbappé au Real Madrid l’espace d’une saison, Carlo Ancelotti est devenu le sélectionneur de la nation aux cinq étoiles mondiales. L’occasion pour le « Mister » de rendre hommage à son ancien attaquant en conférence de presse ce mercredi. « Ce sont des joueurs que tout le monde connaît. Des joueurs très forts, dotés d'une grande qualité. Mbappé a marqué beaucoup de buts l'année dernière. C'est désormais un adversaire. Nous devons bien défendre contre lui. C'est un joueur très rapide, talentueux et très efficace devant le but ».