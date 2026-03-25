«Si tu as besoin…», Zidane reçoit une candidature inattendue pour l’équipe de France !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour le remplacer, Philippe Diallo devrait miser sur Zinedine Zidane, qui est libre de tout contrat depuis l'été 2021. Conscient de la situation, un journaliste a proposé ses services au Ballon d'Or 98.

A l'issue de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. N'ayant jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 98 rêve de prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Un rêve qui devrait s'exaucer cet été.

Zinedine Zidane : Une grande surprise pour sa première liste avec l'équipe de France ? https://t.co/aquxP4vGms — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Equipe de France : Un journaliste propose ses services à Zidane En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a pris une décision fracassante. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de ne plus rempiler. Ainsi, Didier Deschamps va lâcher son poste après la Coupe du Monde. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait-il annoncé sur le plateau de TF1 en janvier 2025.