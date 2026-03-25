«Si tu as besoin…», Zidane reçoit une candidature inattendue pour l’équipe de France !

Engagé jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour le remplacer, Philippe Diallo devrait miser sur Zinedine Zidane, qui est libre de tout contrat depuis l'été 2021. Conscient de la situation, un journaliste a proposé ses services au Ballon d'Or 98.
A l'issue de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. N'ayant jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 98 rêve de prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Un rêve qui devrait s'exaucer cet été.
Equipe de France : Un journaliste propose ses services à Zidane
En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a pris une décision fracassante. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de ne plus rempiler. Ainsi, Didier Deschamps va lâcher son poste après la Coupe du Monde. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait-il annoncé sur le plateau de TF1 en janvier 2025.
«Si tu as besoin de quelqu’un, je suis dispo»
Pour combler le vide laissé par Didier Deschamps, Philippe Diallo devrait miser sur Zinedine Zidane, qui attend d'avoir sa chance en équipe de France depuis près de cinq ans. Pour accompagner le potentiel futur sélectionneur des Bleus, Houssem Loussaïef a posé sa candidature sur son compte X. « Bonjour Zinedine Zidane. Si tu as besoin de quelqu’un, je suis dispo. Même pour faire ce que tu veux hein », a écrit le journaliste de France TV.