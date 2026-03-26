Kylian Mbappé a menti publiquement ? Daniel Riolo n'en revient pas, «tout le monde sait que c'est vrai» !

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé était donc présent en conférence de presse mercredi à la veille du choc contre le Brésil en match amical. L'occasion pour l'attaquant du Real Madrid d'évoquer la récente polémique concernant la gestion de sa blessure au genou. Et selon Daniel Riolo, il a menti.
L'affaire n'en finit plus d'être commentée. Il faut dire qu'il s'agit d'une histoire surréaliste. Lundi soir, Daniel Riolo a révélé une information assez folle au sujet de la blessure au genou de Kylian Mbappé : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ». Une annonce qui a évidemment été largement relayée en Espagne et qui a même été confirmée par d'autres médias. Face au tôlée suscité par cette information, Kylian Mbappé a évidemment été invité à réagir lors de son passage devant les médias.
Mbappé dément toutes les informations concernant son genou
« L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui a été assez claire. Que ce soit quand j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j’étais à Paris. Il n’y a pas de problème », a-t-il lâché en conférence de presse.
Daniel Riolo confirme ses infos !
Cependant, Daniel Riolo n'en démord pas. Après avoir confirmé ses informations au micro de l'After Foot, le journaliste de RMC a été interrogé par El Larguero, l'émission phare de la radio espagnole La Cadena SER. Et il est catégorique. Kylian Mbappé a menti selon lui : « Je pense que c'est une information très difficile à gérer pour le Real Madrid et pour Mbappé. À l'heure actuelle, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd'hui aux États-Unis, en affirmant que cette information était fausse. Tout le monde sait que c'est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé, car Madrid cache cette information depuis un mois et demi. Et c'est normal. Parce que c'est une erreur incroyable, extraordinaire et hallucinante. Et maintenant que tout le monde est au courant, c'est terrible ».