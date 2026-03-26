Kylian Mbappé a menti publiquement ? Daniel Riolo n'en revient pas, «tout le monde sait que c'est vrai» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé était donc présent en conférence de presse mercredi à la veille du choc contre le Brésil en match amical. L'occasion pour l'attaquant du Real Madrid d'évoquer la récente polémique concernant la gestion de sa blessure au genou. Et selon Daniel Riolo, il a menti.

L'affaire n'en finit plus d'être commentée. Il faut dire qu'il s'agit d'une histoire surréaliste. Lundi soir, Daniel Riolo a révélé une information assez folle au sujet de la blessure au genou de Kylian Mbappé : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ». Une annonce qui a évidemment été largement relayée en Espagne et qui a même été confirmée par d'autres médias. Face au tôlée suscité par cette information, Kylian Mbappé a évidemment été invité à réagir lors de son passage devant les médias.

❌ "CE N'EST PAS VRAI !"



🇫🇷 Kylian Mbappé dément les spéculations sur l'auscultation du mauvais genou par les équipes médicales du Real Madrid. pic.twitter.com/sA0Yh3I5HQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 25, 2026

Mbappé dément toutes les informations concernant son genou « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui a été assez claire. Que ce soit quand j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j’étais à Paris. Il n’y a pas de problème », a-t-il lâché en conférence de presse.