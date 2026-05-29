Cyclisme - Tour de France : Les chiffres qui prouvent que Seixas sait où il va

A l'approche du Tour de France, lui qui disputera un Grand Tour pour la première fois de sa jeune carrière, de surcroit avec l'ambition de se mêler à la lutte pour le maillot jaune avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Paul Seixas a minutieusement préparé son affaire à l'occasion d'un stage d'entraînement de quasiment deux semaines en Sierra Nevada. Explication.
A un peu plus d'un mois du départ du Tour de France, Paul Seixas peaufine sa préparation pour le grand rendez-vous de juillet, lui qui se retrouve en face d'un énorme défi : lutter avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pour le maillot jaune alors qu'il n'est âgé que de 19 ans et n'a jamais couru de Grand Tour à ce jour.
Seixas connaît ses axes de travail en vue du Tour de France
Au-delà des qualités exceptionnelles du prodige français, un élément tend à rassurer sur sa capacité de répondre présent : le jeune champion tricolore et le staff de Décathlon-CMA CGM savent où ils vont. Les éléments ressortis du stage de préparation de deux semaines effectué en Sierra Nevada tendent en effet à le démontrer.
Les chiffres qui démontrent que le cap est clairement fixé
Pour réellement lutter sur trois semaines avec Tadej Pogacar sur le Tour, Paul Seixas devra être capable d'enchaîner les longues montées à haute intensité et de répéter ces efforts sur trois semaines sans s'affaisser physiquement, ce qui s'avère particulièrement compliqué à son jeune âge. Lors de son stage, le Français a accumulé ainsi le chiffre astronomique de 37000 mètres de dénivelés positifs sur 12 jours, soit 75% du dénivelé du Giro, qui lui se dispute sur trois semaines. Seixas a parfois effectué des sorties de 250 kilomètres avec 5000 mètres de dénivelé positif. Tout cela justement pour lui permettre d'acquérir la caisse en vue des trois semaines du Tour. C'est clair, le cap est fixé et Seixas met tout en oeuvre pour respecter le plan de vol.