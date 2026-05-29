Cyclisme - Tour de France : Les chiffres qui prouvent que Seixas sait où il va

Dembélé à droite, Mbappé en pointe, Olise en 10 et Barcola ou Doué à gauche

17%

Dembélé en pointe, Mbappé à gauche et Olise à droite

48%

Mbappé en pointe, Dembélé en 10, Olise à droite, et Barcola ou Doué à gauche

27%

Une autre combinaison