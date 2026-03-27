Ousmane Dembélé : Son entourage confirme une information qui va ravir le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, Ousmane Dembélé était titularisé par Didier Deschamps pour le match amical de prestige face au Brésil (2-1). La star du PSG est sortie à l’heure de jeu, et certains ont craint une rechute. Mais plus de peur que de mal comme l’ont fait savoir Didier Deschamps et l’entourage de l’attaquant…

La France a parfaitement entamé sa tournée américaine en s’offrant une victoire de prestige face au Brésil (2-1) ce jeudi à Foxborough, dans le sud de Boston (États-Unis). Kylian Mbappé et Hugo Ekitike ont été les deux buteurs de la soirée, tandis qu’Ousmane Dembélé a délivré une passe décisive sur l’ouverture du score des Bleus par l’attaquant du Real Madrid. Remplacé à l’heure de jeu, le Ballon d’Or semblait grimacer à sa sortie, de quoi inquiéter les supporters du PSG sur les réseaux sociaux. Mais plus de peur que de mal.

«Ça casse tout» : Cette nouveauté qui ne plait pas à Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026 https://t.co/w1ejzQY3KG — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Il n’y a pas de crainte dans l’entourage du joueur » « Non ça va, il n’y a pas de soucis », réagissait Didier Deschamps après la rencontre au micro de TF1. Un peu plus tard, Bertrand Latour a également confirmé que tout allait bien pour l’attaquant du PSG. « Ousmane Dembélé va bien. Il était prévu qu’il joue 60 minutes, c’est le cas. Il n’y a pas de crainte dans l’entourage du joueur, pas d’inquiétude du tout, confiait le journaliste de Canal+. C’est plutôt une bonne nouvelle, on sait que la cuisse et le mollet de Dembélé sont des sujets brûlants, donc les supporters parisiens peuvent être décontractés. »