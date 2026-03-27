Ousmane Dembélé : Son entourage confirme une information qui va ravir le PSG

Ce jeudi, Ousmane Dembélé était titularisé par Didier Deschamps pour le match amical de prestige face au Brésil (2-1). La star du PSG est sortie à l’heure de jeu, et certains ont craint une rechute. Mais plus de peur que de mal comme l’ont fait savoir Didier Deschamps et l’entourage de l’attaquant…
La France a parfaitement entamé sa tournée américaine en s’offrant une victoire de prestige face au Brésil (2-1) ce jeudi à Foxborough, dans le sud de Boston (États-Unis). Kylian Mbappé et Hugo Ekitike ont été les deux buteurs de la soirée, tandis qu’Ousmane Dembélé a délivré une passe décisive sur l’ouverture du score des Bleus par l’attaquant du Real Madrid. Remplacé à l’heure de jeu, le Ballon d’Or semblait grimacer à sa sortie, de quoi inquiéter les supporters du PSG sur les réseaux sociaux. Mais plus de peur que de mal.
« Il n’y a pas de crainte dans l’entourage du joueur »
« Non ça va, il n’y a pas de soucis », réagissait Didier Deschamps après la rencontre au micro de TF1. Un peu plus tard, Bertrand Latour a également confirmé que tout allait bien pour l’attaquant du PSG. « Ousmane Dembélé va bien. Il était prévu qu’il joue 60 minutes, c’est le cas. Il n’y a pas de crainte dans l’entourage du joueur, pas d’inquiétude du tout, confiait le journaliste de Canal+. C’est plutôt une bonne nouvelle, on sait que la cuisse et le mollet de Dembélé sont des sujets brûlants, donc les supporters parisiens peuvent être décontractés. »
Deschamps prévoit du turnover pour la Colombie
Pour le deuxième match de cette tournée aux États-Unis contre la Colombie (dimanche), Didier Deschamps prévoit de faire tourner. « Oui, c'est le moment, c'était prévu. Je veux voir le maximum de joueurs sur ce deuxième match. Il y a un nouvel international aujourd'hui avec Maxence (Lacroix) », a confié le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Ousmane Dembélé pourrait donc avoir l’occasion de souffler avant de retrouver le PSG.