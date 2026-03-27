«Vous fermez votre gu*ule» : Les méthodes du PSG sont pointées du doigt ?

Pierrick Levallet

Le PSG a eu gain de cause. Ce jeudi, la LFP a rendu un avis favorable pour le report du choc entre les Rouge-et-Bleu et le RC Lens, initialement prévu entre les rencontres aller et retour face à Liverpool en Ligue des champions. Et les méthodes du leader de la Ligue 1 semblent avoir été pointées du doigt.

Le verdict a sans doute plu au PSG, moins au RC Lens. Ce jeudi, la LFP a acté le report de la rencontre entre les Rouge-et-Bleu et les Sang et Or, qui était initialement prévu entre les rencontres aller et retour face à Liverpool en Ligue des champions. La formation parisienne souhaitait déplacer le match pour pouvoir aborder au mieux les quarts de finale. Et les méthodes des champions d’Europe 2025 semblent avoir été pointées du doigt sur RMC.

Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ? https://t.co/rMU2x47jls — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«Ils ont montré qui étaient les chefs» « Le patron a tapé sur la table. Ils ont montré qui étaient les chefs. Le patron a tapé, a dit ‘c’est moi qui vous graisse la patte, vous êtes tous à la rue, vous n’êtes pas finançables’. C’est la vie. Celui qui fait les chèques, c’est le chef en général. Je ne dis pas que c’est bien, mais après je comprends les Lensois. Maintenant, c’est la règle qui n’est pas bonne. En début de saison, il faut dire ‘il n’y aura pas de bouleversements de dates quoi qu’il arrive’ » a d’abord pesté Vincent Moscato dans le Super Moscato Show.