Mercato - PSG : Convaincue par un transfert, une star va signer à Paris ?

Annoncé dans le viseur d’un grand club européen, une star du PSG semble attiser les convoitises, mais son avenir devrait s’écrire à Paris. Convaincue par un des transferts réalisé par le club de la capitale dernièrement, elle devrait s’inscrire dans la durée et pourrait même prolonger son contrat prochainement.
Le 7 février 2025, le PSG profitait de la réception de l’AS Monaco pour officialiser quatre prolongations, celles d’Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Luis Enrique. Arrivé à l’été 2023, le technicien espagnol est désormais liée au club de la capitale jusqu’en juin 2027, mais pourrait-il se laisser tenter par l’intérêt de Manchester United, à la recherche d’un entraîneur qui prendrait la suite après l’intérim de Michael Carrick ?
Manchester United « prêt à tout » pour Luis Enrique ?
Si ce dernier a obtenu des bons résultats depuis sa nomination à la place de Ruben Amorim, les Red Devils n’ont pas encore tranché sur son avenir et s’intéressent à d’autres entraîneurs, notamment à celui du PSG. « Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique revient de plus en plus souvent, le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter. On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs selon lesquelles il partirait cet été se multiplient, et il a depuis longtemps exprimé son envie de travailler en Premier League », expliquait récemment le journaliste Miguel Delaney.
Le transfert de Dro Fernandez a convaincu Luis Enrique
Toutefois, d’après les informations de The i Paper, Luis Enrique ne devrait pas répondre favorablement à l’intérêt de Manchester United. Des sources proches du PSG auraient affirmé que son souhait serait de rester et qu’il pourrait même prolonger son contrat au-delà de 2027. Une des raisons serait le transfert de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone cet hiver. Par cette opération, le technicien espagnol aurait eu la certitude que le club de la capitale soutient son projet à long terme à Paris.