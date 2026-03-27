Mercato - PSG : Convaincue par un transfert, une star va signer à Paris ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur d’un grand club européen, une star du PSG semble attiser les convoitises, mais son avenir devrait s’écrire à Paris. Convaincue par un des transferts réalisé par le club de la capitale dernièrement, elle devrait s’inscrire dans la durée et pourrait même prolonger son contrat prochainement.

Le 7 février 2025, le PSG profitait de la réception de l’AS Monaco pour officialiser quatre prolongations, celles d’Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Luis Enrique. Arrivé à l’été 2023, le technicien espagnol est désormais liée au club de la capitale jusqu’en juin 2027, mais pourrait-il se laisser tenter par l’intérêt de Manchester United, à la recherche d’un entraîneur qui prendrait la suite après l’intérim de Michael Carrick ?

Ousmane Dembélé : Son entourage confirme une information qui va ravir le PSG https://t.co/6R8siKoPTW — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Manchester United « prêt à tout » pour Luis Enrique ? Si ce dernier a obtenu des bons résultats depuis sa nomination à la place de Ruben Amorim, les Red Devils n’ont pas encore tranché sur son avenir et s’intéressent à d’autres entraîneurs, notamment à celui du PSG. « Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique revient de plus en plus souvent, le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter. On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs selon lesquelles il partirait cet été se multiplient, et il a depuis longtemps exprimé son envie de travailler en Premier League », expliquait récemment le journaliste Miguel Delaney.