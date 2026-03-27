Mercato - OM : Grosse surprise pour ce transfert à 10M€, Marseille va avoir des regrets

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM s’était montré très actif sur le mercato, que cela soit pour les achats ou bien les ventes. Le club phocéen s’était séparé de plusieurs joueurs et certains sont en train de renaître. L’un d’entre eux qui avait été vendu pour 10M€ pourrait d’ailleurs partir pour bien plus cher dans quelques mois. De quoi donner de gros regrets à Marseille.

Dans quelques mois, l’OM pourrait de nouveau subir de nombreuses modifications. En effet, Habib Beye, arrivé en cours de saison, souhaitera sûrement façonner son effectif comme il le désire et Marseille devra également trouver un nouveau président pour succéder à Alban Juster, qui est là de façon temporaire en remplacement de Pablo Longoria. Cela nous promet donc un été agité dans le sud de la France.

Mercato - OM : Le transfert de Greenwood est relancé à cause de son comportement ! https://t.co/rlrS4h2NrZ — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Koné a été vendu pour 10M€… L’été dernier, l’OM avait prêté de nombreux joueurs, dont Ismaël Koné. Toutefois, le club phocéen ne sera plus embêté par l’international canadien car ce dernier a été définitivement acheté par Sassuolo. La formation italienne avait obtenu le prêt payant du milieu de terrain contre un chèque de 2,5M€ et elle a décidé de lever l’option d’achat obligatoire dès janvier, qui était fixée à 7,5M€. Le joueur passé par Watford a convaincu tout le monde en Serie A et il s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Fabio Grosso.