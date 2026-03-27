Mercato - OM : Grosse surprise pour ce transfert à 10M€, Marseille va avoir des regrets

L’été dernier, l’OM s’était montré très actif sur le mercato, que cela soit pour les achats ou bien les ventes. Le club phocéen s’était séparé de plusieurs joueurs et certains sont en train de renaître. L’un d’entre eux qui avait été vendu pour 10M€ pourrait d’ailleurs partir pour bien plus cher dans quelques mois. De quoi donner de gros regrets à Marseille.
Dans quelques mois, l’OM pourrait de nouveau subir de nombreuses modifications. En effet, Habib Beye, arrivé en cours de saison, souhaitera sûrement façonner son effectif comme il le désire et Marseille devra également trouver un nouveau président pour succéder à Alban Juster, qui est là de façon temporaire en remplacement de Pablo Longoria. Cela nous promet donc un été agité dans le sud de la France.
Koné a été vendu pour 10M€…
L’été dernier, l’OM avait prêté de nombreux joueurs, dont Ismaël Koné. Toutefois, le club phocéen ne sera plus embêté par l’international canadien car ce dernier a été définitivement acheté par Sassuolo. La formation italienne avait obtenu le prêt payant du milieu de terrain contre un chèque de 2,5M€ et elle a décidé de lever l’option d’achat obligatoire dès janvier, qui était fixée à 7,5M€. Le joueur passé par Watford a convaincu tout le monde en Serie A et il s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Fabio Grosso.
… et pourrait déjà partir pour 30M€
Selon les informations de La Provence, Ismaël Koné fait le bonheur de Sassuolo et certains dirigeants du club italien se demandent comment ils ont fait pour faire une telle affaire. L’ancien joueur de l’OM a vu sa cote grimper et il pourrait déjà partir lors du prochain mercato estival contre un chèque de 30M€. À en croire certains médias italiens, l’international canadien plaît notamment à la Juventus de Turin, l’AC Milan, Naples ou bien encore l’Inter Milan. Un futur transfert qui pourrait donner de gros regrets à Marseille car le club phocéen n’a négocié qu’un faible pourcentage à la revente pour son ancien milieu de terrain.