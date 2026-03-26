Mercato - PSG : Un grand club est «prêt à tout» pour une star parisienne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, cela devrait bouger au PSG et plusieurs membres de l'effectif pourraient être concernée en étant convoités. Personne ne semble à l'abri d'une approche et un grand club anglais pourrait même sortir le grand jeu pour convaincre une star du projet parisien.

Sous contrat jusqu'en 2027, Luis Enrique semble s'être imposé comme l'élément clé du projet parisien qui a remporté la Ligue des champions. D'ailleurs, le PSG n'aurait aucune intention de le lâcher le technicien espagnol qui serait proche de prolonger son bail jusqu'en 2030. Néanmoins, la situation des clubs anglais peut être inquiétante pour le PSG puisque plusieurs formations de Premier League sont à la recherche d'un coach en vue de la saison prochaine et non des moindres. C'est en effet le cas de Tottenham et Manchester United. Et selon le journaliste Miguel Delaney, les Red Devils vont faire le forcing pour Luis Enrique.

🚨 Le PSG avance sur la prolongation de Luis Enrique 🇪🇸 !



Un contrat jusqu’en 2030 avec une clause de résiliation UNILATÉRALE du côté du coach à la fin de chaque saison est en discussion. 🗣️ (SPORT) pic.twitter.com/pHhyeMUbtY — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 25, 2026

Manchester United prêt à tout pour Luis Enrique ? « Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique revient de plus en plus souvent, le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter. On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs selon lesquelles il partirait cet été se multiplient, et il a depuis longtemps exprimé son envie de travailler en Premier League », estime le journaliste de The Independent auprès de TEAMTalk avant que son confrère Graeme Bailey n'évoque la situation de Michael Carrick.