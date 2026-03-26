Mercato - PSG : Un grand club est «prêt à tout» pour une star parisienne !

L'été prochain, cela devrait bouger au PSG et plusieurs membres de l'effectif pourraient être concernée en étant convoités. Personne ne semble à l'abri d'une approche et un grand club anglais pourrait même sortir le grand jeu pour convaincre une star du projet parisien.
Sous contrat jusqu'en 2027, Luis Enrique semble s'être imposé comme l'élément clé du projet parisien qui a remporté la Ligue des champions. D'ailleurs, le PSG n'aurait aucune intention de le lâcher le technicien espagnol qui serait proche de prolonger son bail jusqu'en 2030. Néanmoins, la situation des clubs anglais peut être inquiétante pour le PSG puisque plusieurs formations de Premier League sont à la recherche d'un coach en vue de la saison prochaine et non des moindres. C'est en effet le cas de Tottenham et Manchester United. Et selon le journaliste Miguel Delaney, les Red Devils vont faire le forcing pour Luis Enrique.
Manchester United prêt à tout pour Luis Enrique ?
« Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique revient de plus en plus souvent, le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter. On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs selon lesquelles il partirait cet été se multiplient, et il a depuis longtemps exprimé son envie de travailler en Premier League », estime le journaliste de The Independent auprès de TEAMTalk avant que son confrère Graeme Bailey n'évoque la situation de Michael Carrick.
«Le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter»
« Michael Carrick impressionne par sa façon de travailler, son attitude et son engagement dans ce rôle, et c’est cela qui lui vaudra le poste – et non les opinions, quelles qu’elles soient. C’est Manchester United, un club sous haute pression – et il le sera toujours. Il y aura toujours des commentaires, tant négatifs que positifs. Mais on m’a dit que cela n’influencerait en rien le club. Le club travaille d’arrache-pied sur le front du manager, et bien que Carrick se profile en pole position, le club insiste sur le fait qu’il examine minutieusement toutes les options qui s’offrent à lui », assure le journaliste anglais.