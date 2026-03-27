Mercato - PSG : Il regrette son transfert et avoue tout dans la presse

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début des années 2010, l’histoire du PSG a totalement changé. Racheté par le fonds d’investissement qatari QSI, le club parisien change de dimension. Cela a eu pour résultat le départ de plusieurs joueurs durant cette période, bien que l’un d’entre eux regrette amèrement d’avoir quitté le navire aussi tôt. Explications.

Le PSG a connu une véritable révolution il y a désormais quinze ans. En 2011, QSI rachète le club parisien. Avec les moyens du Qatar, le club de la capitale réussit rapidement à signer de très grands joueurs à Paris.

Le passage de Nenê au PSG, c'était quand même quelque chose. 🇧🇷🤩❤️💙



Un pied gauche exceptionnel, et des stats monstres pour ses deux premières saisons :



⚽️ 47 buts 🎯 40 passes d. pic.twitter.com/fvfkKRfOYR — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2022

« Je serais resté beaucoup plus longtemps à Paris » Arrivé en 2010 au PSG en provenance de l’AS Monaco, Nene sera l’un des grands artisans des premiers pas de QSI à la tête du club français. Le numéro 10 brésilien tombera peu à peu dans la hiérarchie à Paris, avant de définitivement quitter le PSG en 2013. Mais des années plus tard, Nene confiera au journal l’Equipe qu’avec le recul, il n’aurait pas rejoint Al-Gharafa (Qatar) aussi tôt. « Le problème, c'est que quand je ne joue pas, je me sens inutile. J'ai l'impression de ne pas aider mon équipe. Je ne fais pas la tronche mais je suis privé de la joie que je peux ressentir quand je suis sur le terrain. Avec le recul et avec ma façon de penser aujourd'hui, je n'aurais pas pris cette décision. Je serais resté beaucoup plus longtemps à Paris », a ainsi confié Nene auprès du quotidien sportif en 2020.