Politique : La droite et la gauche s'unissent... contre le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est au cœur d’une nouvelle polémique depuis quelques heures. Personnalités du football et supporters ont pris position dans ce dossier électrique qui fait réagir jusqu’au monde politique, et ce quel que soit le bord avec les interventions de plusieurs figures bien connues…

Le Paris Saint-Germain a obtenu gain de cause avec le report du choc face au RC Lens, afin de lui permettre de ne pas avoir de match au milieu de sa double confrontation de Ligue des champions contre Liverpool les 8 et 14 avril prochains. Les hommes de Luis Enrique iront donc défier leur dauphin le 13 mai, et non le 11 avril. Il en est de même pour Strasbourg, qui doit disputer les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence contre Mayence les 9 et 16 avril, affrontant Brest le 13 mai, au lieu du 12 avril. L’initiative du PSG fait polémique alors que ce match pourrait être décisif dans la course au titre. La direction du RC Lens, les supporters nordistes et plusieurs consultants ont contesté cette décision qui fait également réagir dans le monde politique.

La LFP ne fait même pas semblant de se préoccuper de l'équité sportive, et ce n'est ni la première ni la dernière fois.



Il faut le dire si on dérange le PSG hein.#RCLPSG https://t.co/L28sKeBuNE — Marine Tondelier (@marinetondelier) March 27, 2026

« Le RC Lens a eu raison de tenir bon » Quelques minutes après l’annonce de la LFP, Xavier Bertrand a pris position sur le réseau social X. « Le RC Lens occupe la 2e place de Ligue 1, à un point du leader parisien. Ce choc, c'est maintenant le match le plus important de la saison en championnat pour les deux clubs. Et pourtant, la LFP a décidé de ne pas entendre de la position du RC Lens, qui avait pourtant fait valoir des arguments sportifs sérieux : deux semaines sans match, puis trois rencontres en huit jours à enchaîner, a regretté le président LR de la région Hauts-de-France. Le RC Lens a eu raison de tenir bon. Il défendait non pas ses seuls intérêts, mais un principe fondamental : l'équité sportive. Notre championnat méritait mieux. Les supporters méritaient mieux. Le football méritait mieux. »