PSG : Ce chèque de 12M€ qui vient de tomber !

Après avoir réalisé la plus belle saison de son histoire, le PSG a encore faim de victoires. En plus de vouloir régaler ses supporters, le club de la capitale compte également sur ses résultats pour renflouer les caisses. Dernièrement, ce sont 12 millions d’euros qui ont été versés à la formation parisienne. Explication...
Vainqueur de la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, le Paris Saint-Germain est en quête d’un deuxième sacre d'affilée qui ne sera pas simple à aller chercher. Après avoir réussi le début de la première phase, avec des victoires contre le FC Barcelone ou encore le Bayer Leverkusen, le club de la capitale a eu ensuite plus de mal, l’obligeant à passer par les barrages afin de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.
12M€ reçus par le PSG
Face à Monaco, le Paris Saint-Germain a encore eu chaud mais a assuré l’essentiel, lui permettant de poursuivre son parcours en Europe et d’obtenir un joli chèque. Selon le site Sportune, le PSG vient de récupérer 12 millions d’euros de la part de l’UEFA, une somme correspondant à sa participation aux barrages et à l’accession au tour suivant. Prochainement, le club empochera 12,5 millions d’euros pour sa victoire contre Chelsea en huitièmes de finale.
« Liverpool ? Il n'y a pas de favoris dans ce type de match »
Le Paris Saint-Germain a désormais rendez-vous avec Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, les 7 et 14 avril prochains. Pour Luis Enrique, aucun favori ne se dégage. « On est habitué. Je vous dis souvent que je cherche à balancer tout ce qui est autour du PSG. À partir du moment où vous dites que nous sommes favoris, je vais chercher à contrôler le vestiaire. J'ai de la chance et le bonheur d’avoir une équipe incroyable et des joueurs très intelligents qui savent qu'il n'y a pas de favoris dans ce type de match. Il y a deux équipes avec beaucoup de joueurs et qui savent jouer ce type de match. Ce sera très positif et attractif », confiait récemment l’Espagnol en conférence de presse.