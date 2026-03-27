PSG : Ce chèque de 12M€ qui vient de tomber !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir réalisé la plus belle saison de son histoire, le PSG a encore faim de victoires. En plus de vouloir régaler ses supporters, le club de la capitale compte également sur ses résultats pour renflouer les caisses. Dernièrement, ce sont 12 millions d’euros qui ont été versés à la formation parisienne. Explication...

Vainqueur de la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière, le Paris Saint-Germain est en quête d’un deuxième sacre d'affilée qui ne sera pas simple à aller chercher. Après avoir réussi le début de la première phase, avec des victoires contre le FC Barcelone ou encore le Bayer Leverkusen, le club de la capitale a eu ensuite plus de mal, l’obligeant à passer par les barrages afin de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

«Ça casse tout» : Cette nouveauté qui ne plait pas à Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026 https://t.co/w1ejzQY3KG — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

12M€ reçus par le PSG Face à Monaco, le Paris Saint-Germain a encore eu chaud mais a assuré l’essentiel, lui permettant de poursuivre son parcours en Europe et d’obtenir un joli chèque. Selon le site Sportune, le PSG vient de récupérer 12 millions d’euros de la part de l’UEFA, une somme correspondant à sa participation aux barrages et à l’accession au tour suivant. Prochainement, le club empochera 12,5 millions d’euros pour sa victoire contre Chelsea en huitièmes de finale.