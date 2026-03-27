«Il met des doutes», problème annoncé pour cette star du PSG ?

Ce jeudi, l’équipe de France disputait un match amical de prestige face au Brésil. Les Bleus se sont imposés 2-1 et Didier Deschamps a pu tirer quelques enseignements de cette rencontre. Un joueur du PSG devrait d’ailleurs se méfier, car il est sous pression et il pourrait bien changer de statut à quelques mois de la Coupe du monde.
Alors que la Coupe du monde 2026 débutera dans quelques mois, l’équipe de France se trouve déjà aux États-Unis. Les Bleus profitent du rassemblement de mars pour disputer deux matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie. Les hommes de Didier Deschamps se sont d’ailleurs imposés 2-1 jeudi soir contre les coéquipiers de Vinicius, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike.
« Il met des doutes au sélectionneur »
Face au Brésil, Didier Deschamps avait donc décidé de faire confiance à Hugo Ekitike, qui était aligné d’entrée sur l’aile gauche. Le joueur de Liverpool a réalisé une belle prestation ponctuée par son but et cela pourrait causer des problèmes à l’avenir à Bradley Barcola. En effet, selon le journaliste Etienne Moatti qui s’est exprimé dans L’Équipe du Soir, la star du PSG pourrait bien se faire chipper sa place. « Franchement normalement il est pas titulaire en équipe de France Ekitike. On attend plus Barcola qui est pas là dans le rassemblement. Mais franchement il met des doutes au sélectionneur. J’ai l’impression quand même qu’au départ de la Coupe du monde, un Ekitike de ce niveau-là, qui combine avec les autres et qui a des qualités de finisseur, de vrai avant-centre aussi ; franchement moi je le vois titulaire au départ. »
Ekitike plus marquant que Thuram ?
Tout comme Etienne Moatti, Nabil Djellit a lui aussi beaucoup apprécié la prestation de Hugo Ekitike, qu’il a déjà trouvé plus marquant que Marcus Thuram par exemple. « Je pense que son comportement social il est bon depuis qu’il est au sein de l’équipe de France tout simplement. On se souvient un peu de son histoire, elle était passée par le PSG, ça n’avait pas forcément matché, mais parce que c’était pas le bon contexte pour lui. Ce que j’aime, c’est sa mobilité, sa technique, sa personnalité. Par exemple Thuram, dans le même registre sur le côté gauche, m’a moins impressionné ou moins marqué par ce qu’il a proposé. » Reste à voir si le joueur de Liverpool réussira à pousser définitivement les attaquants du PSG et de l'Inter Milan sur le banc.