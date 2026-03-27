«Il met des doutes», problème annoncé pour cette star du PSG ?

Alexis Brunet

Ce jeudi, l’équipe de France disputait un match amical de prestige face au Brésil. Les Bleus se sont imposés 2-1 et Didier Deschamps a pu tirer quelques enseignements de cette rencontre. Un joueur du PSG devrait d’ailleurs se méfier, car il est sous pression et il pourrait bien changer de statut à quelques mois de la Coupe du monde.

Alors que la Coupe du monde 2026 débutera dans quelques mois, l’équipe de France se trouve déjà aux États-Unis. Les Bleus profitent du rassemblement de mars pour disputer deux matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie. Les hommes de Didier Deschamps se sont d’ailleurs imposés 2-1 jeudi soir contre les coéquipiers de Vinicius, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike.

🇧🇷 Brésil 1 - 2 France 🇫🇷



Ekitike MVP ?



🗣️ @etiennemoatti : « Il met des doutes au sélectionneur! À ce niveau-là, je le vois titulaire au Mondial. »

🗣️@Nabil_djellit : « Thuram m'a moins marqué par ce qu'il a proposé en Bleus côté gauche. »#EDS pic.twitter.com/isDG8IqV5M — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 26, 2026

« Il met des doutes au sélectionneur » Face au Brésil, Didier Deschamps avait donc décidé de faire confiance à Hugo Ekitike, qui était aligné d’entrée sur l’aile gauche. Le joueur de Liverpool a réalisé une belle prestation ponctuée par son but et cela pourrait causer des problèmes à l’avenir à Bradley Barcola. En effet, selon le journaliste Etienne Moatti qui s’est exprimé dans L’Équipe du Soir, la star du PSG pourrait bien se faire chipper sa place. « Franchement normalement il est pas titulaire en équipe de France Ekitike. On attend plus Barcola qui est pas là dans le rassemblement. Mais franchement il met des doutes au sélectionneur. J’ai l’impression quand même qu’au départ de la Coupe du monde, un Ekitike de ce niveau-là, qui combine avec les autres et qui a des qualités de finisseur, de vrai avant-centre aussi ; franchement moi je le vois titulaire au départ. »