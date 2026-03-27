«La honte intégrale», le coup de gueule de Riolo au sujet de Kylian Mbappé !

Ce jeudi soir, l’équipe de France affrontait le Brésil aux États-Unis et encore une fois Kylian Mbappé a été buteur. L’attaquant du Real Madrid s’est montré bon dans le jeu et surtout rassurant, lui qui sort d’un problème physique au genou. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a toutefois poussé un coup de gueule concernant l’ancien joueur du PSG.
En préparation pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est rassemblée actuellement avec deux matchs amicaux au programme. Jeudi soir, les Bleus affrontaient d’ailleurs le Brésil près de Boston et les coéquipiers d’Ousmane Dembélé se sont imposés 2-1. Alors qu’ils étaient pourtant à dix contre onze dès la 55ème minute avec l’exclusion de Dayot Upamecano, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à l’emporter grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike.
« C'est une honte intégrale »
Encore une fois buteur, Kylian Mbappé a rendu une belle copie. Le capitaine des Bleus a dissipé les doutes, lui qui était blessé dernièrement au genou. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs tenu à féliciter l’attaquant, mais il a toutefois passé un petit coup de gueule. « Mbappé, le peu qu'il est resté sur le terrain, il a eu envie de montrer qu'il était en forme, que ses soucis physiques sont en train d'être oubliés. (...) Sa première mi-temps, je l'ai trouvée très bonne, son but, magnifique. Je suis très content quand je le vois sur le terrain, et pas impliqué dans des histoires malheureusement à la con. Ce qui se passe dans les médias espagnols, et ce que font les journalistes espagnols, c'est une honte intégrale, à la botte du Real Madrid évidemment. Ils sont aux ordres et lui font porter toute la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est juste dingue. (...) »
« J'ai un doute sur le fait qu'il puisse être au même niveau qu'au PSG »
Outre Kylian Mbappé, Didier Deschamps avait notamment décidé de titulariser Ousmane Dembélé en attaque. Le joueur du PSG a été auteur d’une passe décisive pour l’attaquant du Real Madrid, mais cela n’empêche pas Daniel Riolo d’avoir quelques doutes à son sujet. « Celui qu'on a vu un peu moins, c'est Dembélé. C'est Dembélé qu'on a peu vu, parce qu'il n'est plus tellement habitué à jouer à droite. Il a eu du mal à se positionner. Maintenant, il est dans un schéma tellement huilé au PSG que s'il faut avoir des doutes - même si c'est trop dur de dire des doutes, tellement ce joueur est exceptionnel - ou un goût un petit peu bizarre, c'est : est-ce qu'il peut encore s'adapter au jeu des Bleus, tellement il est maintenant formaté à celui du PSG, qui est quand même très particulier dans l'effort collectif que ça représente et dans le bloc haut ? Avec Deschamps, tu ne feras jamais un bloc haut comme le PSG. Tu n'iras jamais chercher un adversaire aussi haut. Et puis, il ne jouera pas comme il joue - en 9, 9 et demi - avec le PSG, parce que là il sera sur un côté. Ça peut être un peu plus compliqué pour lui. (...) Imaginons tu mets Dembélé dans la même position qu'au PSG, en tant que 9. Et Mbappé va sur un côté. Sauf que le jeu n'est tellement pas le même, on lui demande tellement pas la même chose, que ce n'est pas sûr du tout qu'il soit bon dans cette position-là en équipe de France. J'ai un doute sur le fait qu'il puisse être au même niveau qu'au PSG, même si tu le mets numéro 9. (...) Mbappé n'ira plus sur un côté, c'est fini. » Après cette victoire contre le Brésil, les Bleus affronteront la Colombie ce 29 mars.