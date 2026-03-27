«La honte intégrale», le coup de gueule de Riolo au sujet de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Ce jeudi soir, l’équipe de France affrontait le Brésil aux États-Unis et encore une fois Kylian Mbappé a été buteur. L’attaquant du Real Madrid s’est montré bon dans le jeu et surtout rassurant, lui qui sort d’un problème physique au genou. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a toutefois poussé un coup de gueule concernant l’ancien joueur du PSG.

En préparation pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est rassemblée actuellement avec deux matchs amicaux au programme. Jeudi soir, les Bleus affrontaient d’ailleurs le Brésil près de Boston et les coéquipiers d’Ousmane Dembélé se sont imposés 2-1. Alors qu’ils étaient pourtant à dix contre onze dès la 55ème minute avec l’exclusion de Dayot Upamecano, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à l’emporter grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike.

🚨🌎 KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Brazil 0-1 France.pic.twitter.com/9udXk6kmXv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2026

« C'est une honte intégrale » Encore une fois buteur, Kylian Mbappé a rendu une belle copie. Le capitaine des Bleus a dissipé les doutes, lui qui était blessé dernièrement au genou. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs tenu à féliciter l’attaquant, mais il a toutefois passé un petit coup de gueule. « Mbappé, le peu qu'il est resté sur le terrain, il a eu envie de montrer qu'il était en forme, que ses soucis physiques sont en train d'être oubliés. (...) Sa première mi-temps, je l'ai trouvée très bonne, son but, magnifique. Je suis très content quand je le vois sur le terrain, et pas impliqué dans des histoires malheureusement à la con. Ce qui se passe dans les médias espagnols, et ce que font les journalistes espagnols, c'est une honte intégrale, à la botte du Real Madrid évidemment. Ils sont aux ordres et lui font porter toute la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est juste dingue. (...) »