Équipe de France : L’annonce de Didier Deschamps qui va rassurer le PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grâce à des buts de Kylian Mbappé et d’Hugo Ekitiké, l’équipe de France s’est imposée face au Brésil (2-1) jeudi à Boston, en match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Satisfait de la prestation de son groupe, Didier Deschamps a également donné des nouvelles rassurantes à propos d’un joueur du PSG.

En déplacement aux États-Unis lors de cette trêve internationale à quelques mois du début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France s’est offert une victoire de prestige jeudi face au Brésil (2-1). Didier Deschamps avait choisi d’aligner un quatuor offensif composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé et Hugo Ekitiké au coup d’envoi de la rencontre et ce sont ces deux derniers qui ont permis aux Bleus de l’emporter.

🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷



BUUUT !

Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé.



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« Il n’y a pas de soucis » pour Dembélé Déjà victime de plusieurs pépins physiques cette saison, Ousmane Dembélé a dû de nouveau donner des sueurs froides aux supporters du PSG. Remplacé à la 58e minute par Maxence Lacroix, qui fêtait sa première sélection, l’attaquant parisien a quitté la pelouse en semblant se tenir l’arrière de la cuisse droite, mais Didier Deschamps s’est voulu rassurant au micro de TF1 : « Non ça va, il n’y a pas de soucis », a assuré le sélectionneur de l’équipe de France. De quoi rassurer le PSG, déjà privé de Bradley Barcola, victime d’une entorse de la cheville droite.