«Ça casse tout» : Cette nouveauté qui ne plait pas à Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’équipe de France s’est offert une victoire de prestige jeudi soir à Boston, aux États-Unis, en s’imposant face au Brésil (2-1) en match amical. Une rencontre au cours de laquelle les Bleus ont pu expérimenter une nouveauté de la prochaine Coupe du monde, qui n’a pas vraiment convaincu Didier Deschamps.

À moins de trois mois du début de la Coupe du monde, l’équipe de France s’est imposée face au Brésil (2-1) jeudi soir à Boston en match de préparation. Malgré l’expulsion de Dayot Upamecano à la 55e minute, les Bleus l’ont emporté grâce à des buts de Kylian Mbappé (32e) et Hugo Ekitike (65e), bien que Gleison Bremer ait réduit l’écart au score en fin de rencontre (78e).

🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷



BUUUT !



Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé !



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« Je suis satisfait » « Elle est belle parce que c'est le Brésil. Il y a onze ans, on avait pris une grosse fessée (1-3), il y avait beaucoup d'écart à ce moment-là entre eux et nous. Je ne vais pas dire que l'écart s'est inversé mais sur la première mi-temps ce qu'on a été capables de faire et après quand on a été réduits à 10 : maîtrise technique, relation technique entre les milieux et les quatre offensifs, ce sont des choses intéressantes », a réagi Didier Deschamps au micro de TF1. « Il y a eu beaucoup de changements de postes sans que ça nuise à l'expression collective. À partir du moment où il y a une bonne relation technique entre les joueurs face à une équipe du Brésil prudente qui essayait de nous faire mal sur les transitions défensives-offensives, sur les attaques rapides, oui oui je suis satisfait. »