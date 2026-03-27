Equipe de France - Zinedine Zidane avait craqué : Sa réaction incompréhensible

Au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a été l'auteur de quelques coups de sang contre ses adversaires. C'est donc arrivé que qu'il craque comme ça a notamment été le cas en finale de la Coupe du monde 2006 avec ce coup de tête sur Marco Materazzi. Un geste complètement fou de la part de Zidane qui était difficile à comprendre sur le coup.
Zinedine Zidane était peut-être un artiste sur un terrain de football, il lui arrivait aussi de péter les plombs. « Il a quand même pris 14 cartons rouge dans sa carrière, dont en phase finale de Coupe du monde. Ça fait partie du personnage. 14 c’est énorme ? C’est énorme, surtout pour un meneur de jeu. Son jeu n’est pas porté sur le duel et le physique. C’est symbolique du joueur qu’il a été. Ça fait partie du personnage. C’est à la fois un génie mais à la fois quelqu’un qui peut péter un plomb », avait témoigné Emmanuel Petit, lui qui a joué avec Zidane en équipe de France.
Zidane s'est emporté face à Materazzi
D'ailleurs, sous le maillot des Bleus, Zinedine Zidane n'avait pas réussi à se contrôler à plusieurs reprises. Mais le craquage de Zizou que l'on retiendra est bien évidemment celui qui est arrivé en finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie. Lors des prolongations, le Français avait asséné un coup de tête à Marco Materazzi. Un geste fou qui avait alors fait le tour du monde. 20 ans plus tard, on parle encore du coup de tête de Zidane et pour ESPN, c'est Fabio Cannavaro qui est revenu sur ce moment où il n'avait pas compris grand chose...
« Beaucoup d'entre nous étaient incrédules »
« Cet incident a un peu changé la donne. Nous étions déjà fatigués. Les Français ont subi un coup dur car leur meilleur joueur avait été expulsé. J'aime bien Zidane. Je pense qu'il a été l'une des stars de notre génération, mais il faut dire qu'il a commis une grosse erreur. Peu importe ce qu'a dit Marco (Materazzi), sa réaction est injustifiée. Marco a raconté ce qui s'était passé, et beaucoup d'entre nous étaient incrédules. Mais comment est-il possible, pour si peu, voire pour rien, qu'il réagisse ainsi ? Cependant, même après tant d'années, il est nécessaire qu'ils apaisent toujours les tensions, afin que ce qui s'est passé sur le terrain reste sur le terrain », a alors confié Fabio Cannavaro à propos du coup de tête de Zinedine Zidane en 2006.