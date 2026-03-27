Equipe de France - Zinedine Zidane avait craqué : Sa réaction incompréhensible

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a été l'auteur de quelques coups de sang contre ses adversaires. C'est donc arrivé que qu'il craque comme ça a notamment été le cas en finale de la Coupe du monde 2006 avec ce coup de tête sur Marco Materazzi. Un geste complètement fou de la part de Zidane qui était difficile à comprendre sur le coup.

Zinedine Zidane était peut-être un artiste sur un terrain de football, il lui arrivait aussi de péter les plombs. « Il a quand même pris 14 cartons rouge dans sa carrière, dont en phase finale de Coupe du monde. Ça fait partie du personnage. 14 c’est énorme ? C’est énorme, surtout pour un meneur de jeu. Son jeu n’est pas porté sur le duel et le physique. C’est symbolique du joueur qu’il a été. Ça fait partie du personnage. C’est à la fois un génie mais à la fois quelqu’un qui peut péter un plomb », avait témoigné Emmanuel Petit, lui qui a joué avec Zidane en équipe de France.

Zinedine Zidane en équipe de France : Cette révélation sur les agissements de Didier Deschamps en privé https://t.co/IddiOaNuhx — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Zidane s'est emporté face à Materazzi D'ailleurs, sous le maillot des Bleus, Zinedine Zidane n'avait pas réussi à se contrôler à plusieurs reprises. Mais le craquage de Zizou que l'on retiendra est bien évidemment celui qui est arrivé en finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie. Lors des prolongations, le Français avait asséné un coup de tête à Marco Materazzi. Un geste fou qui avait alors fait le tour du monde. 20 ans plus tard, on parle encore du coup de tête de Zidane et pour ESPN, c'est Fabio Cannavaro qui est revenu sur ce moment où il n'avait pas compris grand chose...