Zinedine Zidane en équipe de France : Cette révélation sur les agissements de Didier Deschamps en privé

Sauf énorme surprise, Zinedine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Des premières informations circulent concernant la composition du nouveau staff tricolore à la rentrée, un sujet qui intéresserait le futur ex-sélectionneur des Bleus selon les informations de L’Equipe…
Plus rien ne semble empêcher le retour de Zinedine Zidane chez les Bleus comme sélectionneur. Alors que Didier Deschamps va quitter son poste à la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’ancien numéro 10 de l'équipe de France est le grand favori pour lui succéder, et la dernière annonce de Philippe Diallo le confirme. « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde, a confié le président de la FFF auprès du Figaro. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. »
Deschamps surveille la composition du staff de Zidane
Si le grand public est pressé de connaître officiellement le nom du prochain sélectionneur des Bleus, il en serait de même pour Didier Deschamps qui, selon les informations de L’Équipe, serait resté informé ces dernières semaines au sujet des potentiels membres du staff de Zinedine Zidane en équipe de France, en particulier ses anciens coéquipiers de 1998. Les noms de Bernard Diomède et Alain Boghossian ont récemment circulé pour faire partie de l’aventure aux côtés de l’ancien meneur de jeu.
« Je ne vais pas répondre par votre intermédiaire »
A la veille d’affronter le Brésil en amical (ce jeudi, à 21h), Didier Deschamps n’a pas échappé au sujet en étant invité par les journalistes présents en conférence de presse à réagir aux récentes déclarations de Philippe Diallo. « J'ai pour habitude de ne pas commenter les déclarations du président, a fait savoir le sélectionneur des Bleus. Je ne vais pas répondre par votre intermédiaire. Je passe suffisamment de temps avec lui. Il est là avec nous depuis le départ de Paris. Voilà. Je m'occupe de ce qui est important pour moi, c’est-à-dire aujourd’hui, demain et ce qui nous attend. Libre à vous de pouvoir interpréter, faire des sujets divers et variés. Je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. J'ai un seul objectif, vous le savez. Ce qui se passera après ne me concerne pas. Que ce soit lui qui y réponde ou pas, c’est son rôle, il est président ».