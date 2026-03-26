Zinedine Zidane en équipe de France : Cette révélation sur les agissements de Didier Deschamps en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sauf énorme surprise, Zinedine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Des premières informations circulent concernant la composition du nouveau staff tricolore à la rentrée, un sujet qui intéresserait le futur ex-sélectionneur des Bleus selon les informations de L’Equipe…

Plus rien ne semble empêcher le retour de Zinedine Zidane chez les Bleus comme sélectionneur. Alors que Didier Deschamps va quitter son poste à la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’ancien numéro 10 de l'équipe de France est le grand favori pour lui succéder, et la dernière annonce de Philippe Diallo le confirme. « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde, a confié le président de la FFF auprès du Figaro. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. »

Zinedine Zidane : Il va y avoir un problème avec l’équipe de France, et il est important ! https://t.co/9cTnNmSxHe — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Deschamps surveille la composition du staff de Zidane Si le grand public est pressé de connaître officiellement le nom du prochain sélectionneur des Bleus, il en serait de même pour Didier Deschamps qui, selon les informations de L’Équipe, serait resté informé ces dernières semaines au sujet des potentiels membres du staff de Zinedine Zidane en équipe de France, en particulier ses anciens coéquipiers de 1998. Les noms de Bernard Diomède et Alain Boghossian ont récemment circulé pour faire partie de l’aventure aux côtés de l’ancien meneur de jeu.