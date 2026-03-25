Equipe de France - Zinedine Zidane : Deschamps réagit après cette annonce qui a fait du bruit

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, une annonce a fait du bruit concernant l’avenir de Zinédine Zidane. Philippe Diallo a confirmé à demi-mots l’arrivée de l’ancien coach du Real Madrid sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps s’est d’ailleurs livré sur le sujet en marge du match contre le Brésil aux Etats-Unis.

Zinédine Zidane ne devrait plus tarder à reprendre du service. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 est fortement pressenti pour assurer la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Philippe Diallo a d’ailleurs fait une annonce qui a fait du bruit sur le sujet.

Zinedine Zidane : «Peut-être que ça ne sera pas lui», une surprise pour l’équipe de France ? https://t.co/X3A70wS395 — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

L’arrivée de Zinédine Zidane en équipe de France confirmée par Philippe Diallo ? « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde » a expliqué le président de la FFF au Figaro. Didier Deschamps a alors été interrogé sur sa sortie. Et l’actuel sélectionneur des Bleus a répondu clairement.