Equipe de France : Zinedine Zidane arrive ? La nouvelle réponse lâchée par Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Mais voilà que dès à présent, on parle énormément de l’identité de son successeur. Tous les regards se tournent vers alors un certain Zinedine Zidane pour remplacer Deschamps à la tête des Bleus. Un dossier sur lequel Kylian Mbappé a été interrogé ce mercredi.

Il y a quelques jours, Philippe Diallo, président de la FFF, accordait un entretien au Figaro qui a fait énormément parler. Dans celui-ci, il a été question de la succession de Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France. Et à ce propos, celui qui dirige la fédération avait répondu : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ». Diallo connait donc déjà le nom du prochain sélectionneur de l’équipe de France et voilà qu'avec ce qu'il a pu dire, tout le monde se tourne un peu plus vers Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane : «Peut-être que ça ne sera pas lui», une surprise pour l’équipe de France ? https://t.co/X3A70wS395 — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Le successeur de Didier Deschamps ? Je ne le connais pas » Le nom de Zinedine Zidane n'a pas été cité par Philippe Diallo et pourtant, tout semble aujourd’hui indiquer qu’il sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Ce sujet est sur toutes les lèvres en ce moment et on ne parle que de la prochaine arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Ce mercredi, il a d’ailleurs été question du cas Zidane lors de la conférence de presse de Kylian Mbappé. « Le successeur de Didier Deschamps ? Je ne le connais pas. (rires) J’ai appris la déclaration du président lorsque j’étais à un évènement avant-hier. Avant je ne savais pas », a répondu dans un premier temps le capitaine de l’équipe de France.