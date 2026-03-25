Zinedine Zidane : «Peut-être que ça ne sera pas lui», une surprise pour l’équipe de France ?

Pierrick Levallet

Zinédine Zidane ne devrait plus tarder à reprendre du service sur un banc. Le Ballon d’Or 1998 est sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, et tout indique qu’il prendra la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Mais il pourrait y avoir une surprise à ce sujet.

Depuis quelques semaines maintenant, l’avenir de Zinédine Zidane fait parler. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 est sans poste. Alors forcément, l’ancien milieu offensif est fortement pressenti pour être celui qui succédera à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Mais Jean-Pierre Papin n’exclut pas une surprise à ce sujet.

«Je voulais que mon fils nous venge de Zidane» : 20 ans plus tard, un père raconte son obsession ! https://t.co/inDRxpVulv — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Zizou est l’idéal pour moi» « Zidane en équipe de France, le peuple en a besoin ? Je pense que oui, parce qu’il est l’homme de la Coupe du monde 1998. Il est l’homme de la victoire de trois Ligues des champions de suite avec le Real Madrid en tant que coach. Didier Deschamps a fait son temps. Il faut redonner un nouveau souffle, de nouvelles idées. Je pense que Zizou est l’idéal pour moi. Je pense que c’est une décision personnelle à prendre. Aujourd’hui, tout le monde pense que c’est lui. Peut-être que ça ne sera pas lui. Peut-être qu’au dernier moment il dira ‘Non, je ne me sens pas’. Mais je pense que ça sera lui, parce qu’il mérite » a expliqué l’ex-attaquant passé par l’OM et l’AC Milan à Clique.