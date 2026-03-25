«Peut-être que je dis une dinguerie» : La sortie sur Zinedine Zidane qui fait parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait plus de doute, Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Un changement très attendu pour les Bleus... mais forcément pour tout le monde. Un consultant craint que les débuts de Zizou soit moins intéressants que la fin de l'ère Deschamps.

C'est un secret de Polichinelle. Bien que rien ne soit officiel pour le moment, tout le monde sait que Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde. Un changement très attendu par de nombreux observateurs notamment à cause du jeu proposé par Deschamps, souvent critiqué à ce sujet. Toutefois, Walid Acherchour a une vision très différente et estime que le début de l'ère Zidane ne sera pas forcément plus intéressant que la fin de celle de Didier Deschamps.

Zinedine Zidane will succeed Didier Deschamps as France national team head coach in the summer, with a verbal agreement already reached, sources have told @LaurensJulien.



He will officially be appointed once the 2026 World Cup is concluded for France. pic.twitter.com/w0fzvaU5cc — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2026

Acherchour pas encore convaincu par Zidane « Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année voire les deux dernières années avec le 4-2-3-1 avec les quatre offensifs, je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je pense qu’un mec comme Cherki, son histoire en 10 ou les quatre offensifs, avec Zidane, j’attends de voir. Je pense que la fin de Deschamps sera peut-être même plus intéressante footballistiquement que les débuts de Zidane. Peut-être que je dis une dinguerie, mais je le vois comme ça », lance-t-il au micro de Génération After sur RMC, avant de poursuivre.