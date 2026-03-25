«Peut-être que je dis une dinguerie» : La sortie sur Zinedine Zidane qui fait parler !

Cela ne fait plus de doute, Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Un changement très attendu pour les Bleus... mais forcément pour tout le monde. Un consultant craint que les débuts de Zizou soit moins intéressants que la fin de l'ère Deschamps.
C'est un secret de Polichinelle. Bien que rien ne soit officiel pour le moment, tout le monde sait que Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde. Un changement très attendu par de nombreux observateurs notamment à cause du jeu proposé par Deschamps, souvent critiqué à ce sujet. Toutefois, Walid Acherchour a une vision très différente et estime que le début de l'ère Zidane ne sera pas forcément plus intéressant que la fin de celle de Didier Deschamps.
Acherchour pas encore convaincu par Zidane
« Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année voire les deux dernières années avec le 4-2-3-1 avec les quatre offensifs, je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je pense qu’un mec comme Cherki, son histoire en 10 ou les quatre offensifs, avec Zidane, j’attends de voir. Je pense que la fin de Deschamps sera peut-être même plus intéressante footballistiquement que les débuts de Zidane. Peut-être que je dis une dinguerie, mais je le vois comme ça », lance-t-il au micro de Génération After sur RMC, avant de poursuivre.
«Peut-être que je dis une dinguerie, mais moi, je le vois comme ça»
« Pour lui, c’est encore une machine à gagner, et ce ne sera pas une machine à beau jeu. Je vais te dire un truc sur Cherki. Moi, Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué sur le jeu, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année, ou même les deux dernières années, avec le 4-2-3-1, les quatre attaquants… je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je me rappelle que James Rodriguez au Real Madrid était un joueur qui ne rentrait pas du tout dans son système, qu’il préférait mettre Modric et Kroos. Il l’a fait avec Isco parce qu’il y avait un 4-4-2 losange qui s’imposait à ce moment-là parce que Bale jouait au golf », ajoute Walid Acherchour.