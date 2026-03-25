Équipe de France : Un adversaire lance déjà les hostilités avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse avant de raccrocher. Didier Deschamps va mettre un terme à 14 années de collaboration avec l’équipe de France avec l’espoir de finir sur une bonne note au MetLife Stadium le 19 juillet prochain pour la finale de la Coupe du monde. Un objectif clair pour « DD » qui a un matériel rendant élogieux les adversaires des Bleus.

L’équipe de France est prête à repartir à la conquête de la troisième étoile qui lui a échappé il y a quatre années de cela. Aux tirs au but, face à l’Argentine de Lionel Messi, les Bleus ont en effet échoué le 18 décembre 2022 devant Emiliano Martinez (3-3 après prolongations, puis 2-4). Pour la dernière compétition de Didier Deschamps sur le banc de touche avant qu’il ne rende son tablier, la sélection semble être pétrie de talents à tous les postes et notamment sur le front offensif.

🇫🇷 Thomas Meunier : "La France peut aligner trois équipes pour gagner la Coupe du Monde"#beINSPORTS pic.twitter.com/3t6OVi8fvR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 25, 2026

«Je ne pense qu’on ait énormément à envier à certaines autres équipes» Le vivier est si important que même les autres nations sont dithyrambiques à l’égard des Bleus. A l’image de Thomas Meunier, défenseur du LOSC et de la Belgique, qui a évoqué la situation actuelle des Diables Rouges par rapport à la concurrence. « Par rapport à deux ou trois ans, je trouve qu’il y a eu énormément de progrès, on l’a vu durant les qualifications. Je trouve que la sauce commence à prendre. Est-ce que ce sera suffisant pour aller faire un magnifique tournoi dont tout le monde se souviendra ? Je ne sais pas encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’au niveau mentalité et au niveau et au niveau du football. Je ne pense qu’on ait énormément à envier à certaines autres équipes ».