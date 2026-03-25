Équipe de France : Un adversaire lance déjà les hostilités avant la Coupe du monde !

Une dernière danse avant de raccrocher. Didier Deschamps va mettre un terme à 14 années de collaboration avec l’équipe de France avec l’espoir de finir sur une bonne note au MetLife Stadium le 19 juillet prochain pour la finale de la Coupe du monde. Un objectif clair pour « DD » qui a un matériel rendant élogieux les adversaires des Bleus.
L’équipe de France est prête à repartir à la conquête de la troisième étoile qui lui a échappé il y a quatre années de cela. Aux tirs au but, face à l’Argentine de Lionel Messi, les Bleus ont en effet échoué le 18 décembre 2022 devant Emiliano Martinez (3-3 après prolongations, puis 2-4). Pour la dernière compétition de Didier Deschamps sur le banc de touche avant qu’il ne rende son tablier, la sélection semble être pétrie de talents à tous les postes et notamment sur le front offensif.
«Je ne pense qu’on ait énormément à envier à certaines autres équipes»
Le vivier est si important que même les autres nations sont dithyrambiques à l’égard des Bleus. A l’image de Thomas Meunier, défenseur du LOSC et de la Belgique, qui a évoqué la situation actuelle des Diables Rouges par rapport à la concurrence. « Par rapport à deux ou trois ans, je trouve qu’il y a eu énormément de progrès, on l’a vu durant les qualifications. Je trouve que la sauce commence à prendre. Est-ce que ce sera suffisant pour aller faire un magnifique tournoi dont tout le monde se souviendra ? Je ne sais pas encore. Mais ce qui est certain, c’est qu’au niveau mentalité et au niveau et au niveau du football. Je ne pense qu’on ait énormément à envier à certaines autres équipes ».
«On peut faire trois équipes qui peuvent gagner la Coupe du monde»
L’ex-défenseur du PSG (2016-2020) s’est incliné en conférence de presse devant le groupe de l’équipe de France bondé de stars et de talents. Selon lui, Didier Deschamps peut même aligner trois équipes différentes pour aller chercher la Coupe du monde aux États-Unis. « Je pense qu’on vit au jour le jour. On voit comment ça se passe. Maintenant, on est bien conscients qu’il y a des équipes qui sont clairement favorites parce que les joueurs jouent dans des clubs qui sont incroyables. Par exemple, je prends l’équipe de France, et on peut faire tous les joueurs que l’équipe de France a, on peut faire trois équipes qui peuvent gagner la Coupe du monde. Ici, en Belgique, c’est un peu différent ».