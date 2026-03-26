Zinedine Zidane : Il va y avoir un problème avec l’équipe de France, et il est important !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Mais voilà qu’un favori se dégage clairement pour succéder à Didier Deschamps : Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid fait plus que jamais figure de favori pour reprendre le flambeau. Mais voilà que son arrivée à la tête des Bleus cacherait un certain problème. Explications.

Zinedine Zidane n’a plus entraîné depuis 2021, date de son départ du Real Madrid. Si le Français a reçu de nombreuses sollicitations, elles ont toutes été refusées. Mais voilà que le retour aux affaires serait imminent pour Zizou. En effet, d’ici quelques mois, on pourrait bien le voir sur le banc de l’équipe de France. Si Philippe Diallo, président de la FFF, refuse de le confirmer pour le moment, Zidane semble plus que jamais être le remplaçant désigné de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Zidane : Malaise en équipe de France, l’interview qui ne passe pas… https://t.co/1nchFN4VLP — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Ce n’est pas un mince problème » Ce que tout le monde attendait pourrait donc devenir réalité : Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Mais voilà que cela soulève aujourd’hui un potentiel problème. Lequel ? Zizou est aujourd’hui l’une des figures emblématiques d’Adidas pendant que le sponsor des Bleus n’est autre que Nike. Et voilà que ça pourrait être embêtant… « Ce n’est pas un mince problème, car l’équipe de France, c’est Nike, et on imagine mal “Zizou”, tellement associé à Adidas, porter des survêtements avec la virgule », a d’ailleurs fait savoir une source proche de l’équipe de France au Monde à ce sujet.