Équipe de France : «C’est terminé» pour cette star, «la blessure est profonde...»

Pour paraphraser l’artiste Orelsan « la fête est finie ». Certes, il dispose d’une image plus que positive dans la mémoire collective au vu de ce qu’il a pu apporter en équipe de France pendant plusieurs années. Néanmoins, à l’approche de la dernière Coupe du monde de Didier Deschamps dans le costume de sélectionneur des Bleus, ce serait déjà râpé...
Voilà un débat qui n’était pas vraiment attendu. Ces derniers temps, on réclame dans les médias la présence d’un joueur en particulier pour la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). L’équipe de France prendra ses quartiers à Boston dans le pays de l’Oncle Sam pour le Mondial à l’approche de l’été au mois de juin dans l’optique d’aller chercher une troisième étoile mondiale. Sur le plateau de L’Équipe du soir mardi, une discussion a divisé les journalistes présents autour de la table.
«L’histoire est juste finie en fait»
Et il s’agit du retour d’Antoine Griezmann en équipe de France. Le polyvalent attaquant qui fut une pièce-maîtresse de Didier Deschamps lors des dernières Coupes du monde ainsi que l’Euro 2016 en France, a pris sa retraite internationale le 30 septembre 2024 dans la foulée d’un Euro où son influence avait été moins importante. A 35 ans, « Grizou » parvient toujours à tirer son épingle du jeu à l’Atletico de Madrid, au point de permettre à certains journalistes comme Hugo Guillemet et Nicolas Villas de communiquer leur volonté de voir Griezmann aux États-Unis avec le maillot bleu. Jérôme Alonzo n’est clairement pas sur la même longueur d’ondes qu’eux. « Si on porte ce débat sur le côté talent et niveau, on se trompe. L’histoire est juste finie en fait, la blessure est profonde et ne date pas d’hier. C’est pour ça que c’est terminé ».
«Son retour est impossible»
L’équipe de France avec Antoine Griezmann ? Une union plus d’actualité et qui relève de la fiction pour diverses raisons d’après l’ancien gardien du PSG reconverti consultant sur L’Équipe. « Est-ce qu’il a le niveau pour être un milieu titulaire de l’équipe de France, la réponse est évidemment oui, mais l’histoire est finie. Il y a le capitanat et des choses qui ne sont pas passées, beaucoup de non-dits. Pour toutes ces raisons, son retour est impossible ».