Équipe de France : «C’est terminé» pour cette star, «la blessure est profonde...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour paraphraser l’artiste Orelsan « la fête est finie ». Certes, il dispose d’une image plus que positive dans la mémoire collective au vu de ce qu’il a pu apporter en équipe de France pendant plusieurs années. Néanmoins, à l’approche de la dernière Coupe du monde de Didier Deschamps dans le costume de sélectionneur des Bleus, ce serait déjà râpé...

Voilà un débat qui n’était pas vraiment attendu. Ces derniers temps, on réclame dans les médias la présence d’un joueur en particulier pour la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet). L’équipe de France prendra ses quartiers à Boston dans le pays de l’Oncle Sam pour le Mondial à l’approche de l’été au mois de juin dans l’optique d’aller chercher une troisième étoile mondiale. Sur le plateau de L’Équipe du soir mardi, une discussion a divisé les journalistes présents autour de la table.

🇫🇷 Éric Blanc : « Je milite pour le retour d'Antoine Griezmann avec les Bleus ! »



🗣️ @hugoguillemet : « Il connaît parfaitement le contexte de l'équipe de France et des grandes compétitions internationales où il s'est à chaque fois sublimé. » ⚡️ Jérôme Alonzo : « L'histoire est… pic.twitter.com/TpijmGqbsn — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 24, 2026

«L’histoire est juste finie en fait» Et il s’agit du retour d’Antoine Griezmann en équipe de France. Le polyvalent attaquant qui fut une pièce-maîtresse de Didier Deschamps lors des dernières Coupes du monde ainsi que l’Euro 2016 en France, a pris sa retraite internationale le 30 septembre 2024 dans la foulée d’un Euro où son influence avait été moins importante. A 35 ans, « Grizou » parvient toujours à tirer son épingle du jeu à l’Atletico de Madrid, au point de permettre à certains journalistes comme Hugo Guillemet et Nicolas Villas de communiquer leur volonté de voir Griezmann aux États-Unis avec le maillot bleu. Jérôme Alonzo n’est clairement pas sur la même longueur d’ondes qu’eux. « Si on porte ce débat sur le côté talent et niveau, on se trompe. L’histoire est juste finie en fait, la blessure est profonde et ne date pas d’hier. C’est pour ça que c’est terminé ».