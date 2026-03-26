Ousmane Dembélé : «Une dinguerie» balancée sur RMC !

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, les meilleures équipes de la planète football se réuniront pour la Coupe du monde 2026. L’équipe de France se présente comme l’un des grands favoris, surtout avec l’attaque pléthorique qu’elle pourrait aligner avec notamment Kylian Mbappé, mais également Ousmane Dembélé.

Nombreux sont les sélectionneurs qui aimeraient être à la place de Didier Deschamps. Le boss de l’équipe de France peut compter sur une génération dorée, avec un immense vivier de talents. Et c’est notamment le cas en attaque, où on se demande bien qui pourra être titulaire chez les Bleus lors de la prochaine Coupe du monde.

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Aujourd'hui, ce ne serait pas “une dinguerie” d'avoir Dembélé sur le banc de l'équipe de France » Le capitaine Kylian Mbappé est un incontournable, tout comme Michael Olise, qui a totalement explosé ces dernières années. Mais que faire d’Ousmane Dembélé, star du PSG et grand artisan de la victoire de la saison dernière en Ligue des Champions ? Pour Walid Acherchour, le Ballon d’Or 2025 peut très bien s’asseoir sur le banc. « Aujourd'hui, ce ne serait pas “une dinguerie” d'avoir Dembélé, le Ballon d’Or 2025, sur le banc de l'équipe de France. Il ne s'est pas montré indispensable avec les Bleus » a-t-il expliqué, dans l’After Foot de ce mercredi soir.