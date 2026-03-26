Le PSG a encore un problème avec Ousmane Dembélé !

Pierrick Levallet

Le PSG se serait sans doute encore passé de ce coup dur avec Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a été titularisé contre le Brésil ce jeudi soir avec l’équipe de France. Le champion du monde 2018 a toutefois cédé sa place peu avant l’heure de jeu. Et une image n’a pas manqué d’inquiéter à quelques jours de la double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions.

Voilà des images qui vont inquiéter le PSG à quelques jours du match aller contre Liverpool en Ligue des champions. Le club de la capitale a laissé plusieurs joueurs partir pendant la trêve internationale, dont Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 était titulaire avec l’équipe de France contre le Brésil ce jeudi soir. Seulement, l’attaquant de 28 ans a cédé sa place peu avant l’heure de jeu.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé sur le départ, une galère est à prévoir ? https://t.co/IaT2cfZRke — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Ousmane Dembélé blessé avec l'équipe de France ? Après le carton rouge reçu par Dayot Upamecano, Didier Deschamps a fait un choix pour rééquilibrer sa défense. Le sélectionneur de l’équipe de France a alors fait sortir Ousmane Dembélé et offert sa première sélection à Maxence Lacroix. Mais comme le rapporte L’Equipe, le champion du monde 2018 se serait tenu la cuisse droite au moment de regagner le bord du terrain. Déjà victime de nombreux pépins physiques cette saison, Ousmane Dembélé continue d’inquiéter son monde.