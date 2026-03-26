«Ils branlent rien» : Cette star a tout gâché au PSG, l'accusation sur RMC !

Au cours des dernières années, le PSG a vu de nombreuses vedettes évoluer en ses rangs. Avant de décider de changer de direction sportive, le club parisien disposait d’immenses stars dans son effectif. Mais selon un certain observateur, l’une d’entre elles a tout gâché par sa paresse à Paris. Explications.
Avant de totalement révolutionner sa manière de fonctionner en 2023, le PSG misait sur de grandes vedettes. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria, Lionel Messi, mais aussi Kylian Mbappé et Neymar ont ainsi garni les rangs du club parisien.
Pierre Dorian défend Neymar
Ce jeudi, sur les ondes du « Super Moscato Show » sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a donné son avis dans un débat concernant les passages de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG. « Pour les avoir vu au PSG, l’un comme l’autre étaient capables de faire gagner la Ligue des Champions. Ni l’un ni l’autre l’a fait. Ce que j’ai vu sur le terrain, c’est deux grands champions, mais il faut arrêter de dire que Neymar est un cancre incapable de faire gagner, ce n’est pas vrai. J’ai vu un grand joueur qui t’a fait gagner des grands matchs difficiles à gagner et en étant à un très haut niveau », a ainsi confié ce dernier.
« Et comme ils le savent, ils branlent rien »
De son côté, Vincent Moscato n’a pas mâché ses mots à l’égard de Neymar. « Moi j’ai un problème avec les hyper-talentueux qui n’ont pas tout fait pour être les meilleurs. En tout cas qui n’ont pas tout fait pour rester longtemps les meilleurs. J’ai toujours un problème avec ces joueurs-là. Je me dis ‘putain, ils se rendent compte du don de dieu qu’ils ont ? Et qu’une carrière ça ne dure que quinze ans ?’ Si tu veux danser la samba et sortir ton chichi, tu peux le faire pendant quarante ans derrière ! J’ai un vrai problème avec les mecs qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Et comme ils le savent, ils branlent rien. Et ça, ça me gonfle », a pesté l’ancien rugbyman.