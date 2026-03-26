«Ils branlent rien» : Cette star a tout gâché au PSG, l'accusation sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG a vu de nombreuses vedettes évoluer en ses rangs. Avant de décider de changer de direction sportive, le club parisien disposait d’immenses stars dans son effectif. Mais selon un certain observateur, l’une d’entre elles a tout gâché par sa paresse à Paris. Explications.

Avant de totalement révolutionner sa manière de fonctionner en 2023, le PSG misait sur de grandes vedettes. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria, Lionel Messi, mais aussi Kylian Mbappé et Neymar ont ainsi garni les rangs du club parisien.

Dans une interview pour RMC, Neymar a assuré qu'il ne gardait pas de rancœur envers le PSG. Le Brésilien, qui estime avoir joué le meilleur football de sa carrière à Paris, garde une dent contre « les gens qui dirigent le club et certains supporters ».



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Pierre Dorian défend Neymar Ce jeudi, sur les ondes du « Super Moscato Show » sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a donné son avis dans un débat concernant les passages de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG. « Pour les avoir vu au PSG, l’un comme l’autre étaient capables de faire gagner la Ligue des Champions. Ni l’un ni l’autre l’a fait. Ce que j’ai vu sur le terrain, c’est deux grands champions, mais il faut arrêter de dire que Neymar est un cancre incapable de faire gagner, ce n’est pas vrai. J’ai vu un grand joueur qui t’a fait gagner des grands matchs difficiles à gagner et en étant à un très haut niveau », a ainsi confié ce dernier.