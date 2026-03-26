Un «joueur exceptionnel» enfin de retour au PSG ?

Après une première partie de saison délicate et poussive compte tenu des problèmes physiques après une saison éreintante, le PSG semble clairement monter en puissance. La double confrontation contre Chelsea confirme d'ailleurs cette tendance. Et un joueur symbolise cela.
Recruté pour environ 70M€ en provenance de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia avait changé le visage du PSG et largement contribué à son évolution lors de la saison partie de saison dernière, conclue par la victoire en Ligue des champions. Cependant, l'international géorgien apparaissait émoussé depuis le début de la saison actuelle, au point de susciter de premières critiques, notamment sur le fait qu'il se réservait pour les grands matches. Néanmoins, Kvaratskhelia monte clairement en puissance comme en témoigne sa double confrontation contre Chelsea. Pour Benoit Trémoulinas, le numéro 7 du PSG fait donc son retour à son meilleur niveau.
Trémoulinas s'enflamme pour Kvaratskhelia
« Ce joueur est exceptionnel, qui va sans arrêt aux duels. Il rate son premier, son deuxième, son troisième ce n’est pas grave, le quatrième il va continuer de vous harceler. C’est terrible de défendre sur un joueur comme ça qui techniquement est très fort. Il peut aller à droite, à gauche, dans les petits espaces il est très bon, il a de supers appuis, il a une superbe coordination. C’est excellent ce qu’il fait », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche au sujet de Bradley Barcola cette fois-ci.
«Ce joueur est exceptionnel»
« Là où je trouve qu’il a vraiment progressé c’est qu’il a simplifié son jeu. Par moments il cherchait toujours le duel, le un contre un, et en fait il s’est rendu compte qu’il va plus vite que tout le monde. Des fois, rien qu’avec un petit une-deux, un jeu beaucoup plus simple, il se retrouve facilement devant le but ou à distribuer des caviars pour ses attaquants. Il devient de plus en plus complet. On a été un petit peu derrière lui sur son manque d’efficacité devant le but, il a réglé la mire depuis quelques matchs. C’est vraiment dommage sa blessure parce que ça va être un coup d’arrêt. Malgré tout, un mois, physiquement tu perds un petit peu, il y a des matchs à haute intensité qui vont arriver. C’est vraiment dommage cette blessure mais ce qu’il a fait mardi est grandiose », ajoute Benoit Trémoulinas.