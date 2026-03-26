Un «joueur exceptionnel» enfin de retour au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison délicate et poussive compte tenu des problèmes physiques après une saison éreintante, le PSG semble clairement monter en puissance. La double confrontation contre Chelsea confirme d'ailleurs cette tendance. Et un joueur symbolise cela.

Recruté pour environ 70M€ en provenance de Naples en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia avait changé le visage du PSG et largement contribué à son évolution lors de la saison partie de saison dernière, conclue par la victoire en Ligue des champions. Cependant, l'international géorgien apparaissait émoussé depuis le début de la saison actuelle, au point de susciter de premières critiques, notamment sur le fait qu'il se réservait pour les grands matches. Néanmoins, Kvaratskhelia monte clairement en puissance comme en témoigne sa double confrontation contre Chelsea. Pour Benoit Trémoulinas, le numéro 7 du PSG fait donc son retour à son meilleur niveau.

Lucho qui félicite son fils Kvara à la fin du match 🇪🇸🇬🇪❤️ pic.twitter.com/jlTyMGQOGj — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 20, 2026

Trémoulinas s'enflamme pour Kvaratskhelia « Ce joueur est exceptionnel, qui va sans arrêt aux duels. Il rate son premier, son deuxième, son troisième ce n’est pas grave, le quatrième il va continuer de vous harceler. C’est terrible de défendre sur un joueur comme ça qui techniquement est très fort. Il peut aller à droite, à gauche, dans les petits espaces il est très bon, il a de supers appuis, il a une superbe coordination. C’est excellent ce qu’il fait », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche au sujet de Bradley Barcola cette fois-ci.