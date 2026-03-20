Kvaratskhelia : Le PSG aurait pu refaire le coup, «c’est de la faute de Luis Enrique»

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG avait frappé un gros coup en s’offrant les services de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€. Le club de la capitale aurait d’ailleurs pu refaire une telle opération dernièrement, mais Luis Enrique y aurait mis son véto selon un journaliste.

Mardi soir, contre Chelsea, Khvicha Kvaratskhelia a encore une fois brillé. Déjà auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors du huitième de finale aller, le Géorgien a récidivé au match retour en inscrivant le premier but des Parisiens. L’ancien joueur de Naples arrivé au PSG à l’hiver 2025 pour 70M€ prouve encore une fois qu’il aime plus que tout la Ligue des champions.

Nice - PSG J-1



🗣️ @Olichebo : « Là, on voit vraiment que le groupe du PSG est bien trop juste. »#EDG pic.twitter.com/WddaruCvT0 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) March 20, 2026

« Ils avaient aussi l’occasion de recruter cet hiver » Après s’être débarrassé de Chelsea, le PSG défiera Liverpool en quart de finale. Cela sera sans Bradley Barcola, qui s’est blessé à la cheville mardi contre les Blues. Présent sur le plateau de L’Équipe de Greg, le journaliste Olivier Bossard a pointé du doigt le manque de profondeur de la formation parisienne et il a notamment détaillé son propos en parlant de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia la saison dernière. « Là le vrai souci cette année, c’est là avec la blessure de Barcola et l’absence de Fabian Ruiz. Aujourd’hui le PSG a absolument plus le droit à l’erreur quasiment en termes de blessure et moi je trouve que là on voit vraiment que le groupe du PSG est bien trop juste. Après on l’a dit, c’est aussi de la faute de Luis Enrique qui, en début de saison, a dit qu’il voulait continuer, mais moi je trouve que c’est un peu orgueilleux de sa part de se dire que ce PSG-là, après une saison aussi longue, allait pouvoir passer à travers des blessures. Ils avaient aussi l’occasion de recruter cet hiver. L’année dernière, ils vont aussi chercher cette Ligue des champions parce qu’ils vont chercher Kvara, qui change le visage de cette équipe. »