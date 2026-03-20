Mercato - PSG : Après Dro Fernandez, Luis Enrique a choisi sa nouvelle pépite... c'est une surprise !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a finalisé le transfert de Dro Fernandez, arraché au FC Barcelone pour une somme proche de 8M€. Après la pépite espagnole, Luis Enrique en pincerait pour un autre jeune talent, qu'il voudrait voir à Paris dès cet été.

Avant l'ouverture du dernier mercato hivernal, le PSG - et notamment Luis Enrique - a répété à maintes reprises qu'il n'avait pas besoin de renforts. Même si le club parisien était frappé par une pénurie de joueurs, à cause de l'accumulation des blessures, l'entraineur espagnol a affirmé qu'il faisait confiance à son groupe, misant aussi sur les titis.

PSG : La question posée par un journaliste qui régale Luis Enrique, ce nouvel échange savoureux https://t.co/90FpzTE769 — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Transfert au PSG : Karim Coulibaly est la priorité de Luis Enrique Dans cette optique, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur lors du dernier mercato hivernal : Dro Fernandez. Si le club de la capitale n'avait pas besoin de recruter, il a saisi l'opportunité que représentait le crack de 18 ans. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€ au FC Barcelone, le PSG a refusé de laisser filer cette aubaine. Et pour ne pas créer un froid avec le Barça, Luis Campos a négocié un transfert à hauteur de 8M€ avec son homologue catalan.