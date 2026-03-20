Mercato - PSG : Après Dro Fernandez, Luis Enrique a choisi sa nouvelle pépite... c'est une surprise !

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a finalisé le transfert de Dro Fernandez, arraché au FC Barcelone pour une somme proche de 8M€. Après la pépite espagnole, Luis Enrique en pincerait pour un autre jeune talent, qu'il voudrait voir à Paris dès cet été.
Avant l'ouverture du dernier mercato hivernal, le PSG - et notamment Luis Enrique - a répété à maintes reprises qu'il n'avait pas besoin de renforts. Même si le club parisien était frappé par une pénurie de joueurs, à cause de l'accumulation des blessures, l'entraineur espagnol a affirmé qu'il faisait confiance à son groupe, misant aussi sur les titis.
Transfert au PSG : Karim Coulibaly est la priorité de Luis Enrique
Dans cette optique, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur lors du dernier mercato hivernal : Dro Fernandez. Si le club de la capitale n'avait pas besoin de recruter, il a saisi l'opportunité que représentait le crack de 18 ans. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€ au FC Barcelone, le PSG a refusé de laisser filer cette aubaine. Et pour ne pas créer un froid avec le Barça, Luis Campos a négocié un transfert à hauteur de 8M€ avec son homologue catalan.
Le PSG a déjà approché Karim Coulibaly
Alors que Dro Fernandez a rejoint le PSG cet hiver, Luis Enrique aurait déjà ciblé une autre pépite pour cet été. D'après les indiscrétions de DeichStube, le PSG aurait un gros faible pour Karim Coulibaly. D'ailleurs, la direction parisienne aurait déjà envoyé des émissaires pour observer le défenseur central du Werder Brême. Pour Luis Enrique, Karim Coulibaly est la priorité de recrutement pour la saison prochaine. Ainsi, Luis Campos aurait déjà approché le crack de 18 ans en vue d'un transfert lors de la fenêtre de transferts estivale. Les deux parties ayant notamment partagé leurs attentes respectives. Toutefois, le Werder Brême n'aurait pas encore reçu d'offre de la part du PSG. Sélectionné pour la première fois pour défendre les couleurs de l'équipe d'Allemagne Espoirs, Karim Coulibaly n'a pas encore donné son accord au club de la capitale. Affaire à suivre...