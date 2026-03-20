Mercato - OM : Quand un grand joueur a rendu fou Marseille avec un vrai-faux transfert ! 

Alexis Brunet

Il y a quelques années, l’OM devait recruter un grand joueur, qui allait par la suite devenir un élément très important pour l’équipe de France. Assez taquin, ce dernier avait décidé à ce moment-là de faire une blague à l’entraîneur marseillais, ce qui lui avait causé une belle frayeur alors qu’il était au volant de sa voiture.

Depuis de nombreuses années, l’OM a vu passer de nombreux joueurs très talentueux. On peut par exemple citer Didier Drogba qui a fait le bonheur des supporters marseillais pendant une saison (32 buts en 2003-2004) ou bien Jean-Pierre Papin également. Le club phocéen a aussi accueilli plusieurs internationaux français, dont l’un qui s’était bien amusé lors de son arrivée dans le sud.

«Il va y avoir le feu» : Le pari risqué de l’entraîneur de l’OM qui a fini par payer, «il est devenu un dieu vivant en 90 minutes» https://t.co/8WNGSYv0FL — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Je roulais à 200 à l’heure » Durant la saison 2005-2006, Jean Fernandez avait été le coach de l’OM. Lors de son arrivée, l’entraîneur français avait pu compter sur le renfort d’un joueur particulièrement prometteur : Franck Ribéry. Déjà très blagueur à l’époque, l’ancien attaquant du Bayern Munich en avait fait voir de toutes les couleurs à Fernandez, comme l’a révélé ce dernier à Nice-Matin. « En 2005, je signe à l’OM. Ribéry doit me rejoindre. Il me l’a promis. Alors que nous descendons à Marseille avec mon épouse, en voiture, le portable sonne. C’est Franck : « Allô, coach, il y a un souci. J’ai eu Didier Deschamps au téléphone. Il me veut. Monaco est d’accord. Il m’a convaincu. Je vais finalement signer à Monaco ». Je transpirais. Je roulais à 200 à l’heure. La voiture zigzaguait. Je lui dis : « Franck, tu ne peux pas me faire ça. » Je l’entends éclater de rire : « Mais coach, vous m’avez cru ? Je déconne ! »