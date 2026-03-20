Mercato - OM : Quand un grand joueur a rendu fou Marseille avec un vrai-faux transfert ! 

Il y a quelques années, l’OM devait recruter un grand joueur, qui allait par la suite devenir un élément très important pour l’équipe de France. Assez taquin, ce dernier avait décidé à ce moment-là de faire une blague à l’entraîneur marseillais, ce qui lui avait causé une belle frayeur alors qu’il était au volant de sa voiture.
Depuis de nombreuses années, l’OM a vu passer de nombreux joueurs très talentueux. On peut par exemple citer Didier Drogba qui a fait le bonheur des supporters marseillais pendant une saison (32 buts en 2003-2004) ou bien Jean-Pierre Papin également. Le club phocéen a aussi accueilli plusieurs internationaux français, dont l’un qui s’était bien amusé lors de son arrivée dans le sud.
« Je roulais à 200 à l’heure »
Durant la saison 2005-2006, Jean Fernandez avait été le coach de l’OM. Lors de son arrivée, l’entraîneur français avait pu compter sur le renfort d’un joueur particulièrement prometteur : Franck Ribéry. Déjà très blagueur à l’époque, l’ancien attaquant du Bayern Munich en avait fait voir de toutes les couleurs à Fernandez, comme l’a révélé ce dernier à Nice-Matin. « En 2005, je signe à l’OM. Ribéry doit me rejoindre. Il me l’a promis. Alors que nous descendons à Marseille avec mon épouse, en voiture, le portable sonne. C’est Franck : « Allô, coach, il y a un souci. J’ai eu Didier Deschamps au téléphone. Il me veut. Monaco est d’accord. Il m’a convaincu. Je vais finalement signer à Monaco ». Je transpirais. Je roulais à 200 à l’heure. La voiture zigzaguait. Je lui dis : « Franck, tu ne peux pas me faire ça. » Je l’entends éclater de rire : « Mais coach, vous m’avez cru ? Je déconne ! »
L’explosion au Bayern Munich
Au final, Franck Ribéry a donc bien rejoint l’OM et il y est d’ailleurs resté pendant deux saisons, de 2005 à 2007, le temps d’y inscrire 18 buts. Par la suite, l’attaquant avait décidé de s'engager avec le Bayern Munich où il est devenu une vraie légende. En douze ans du côté de l’Allemagne, le Français a fait trembler les filets à 124 reprises et il a également remporté neuf Bundesliga et une Ligue des champions entre autres.