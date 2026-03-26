PSG : «Ça les dérange», le malaise à 80M€ avec le Qatar !

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule. En effet, le consultant de RMC Sport a dénoncé l'existence d'un malaise entre le Qatar et la Ligue de Football Professionnel. Un problème à 80M€ qui concerne également le PSG.
Entre ses deux quarts de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, le PSG devait se déplacer à Bollaert, la pelouse du RC Lens. Ayant réclamé le report de ce choc face à son dauphin en Ligue 1, le club de la capitale a obtenu gain de cause. En effet, la LFP a accepté de répondre favorablement à la requête du PSG. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi.
«Est-ce que la LFP a appelé BeIN ? Non !»
« Le report de PSG-Lens ? Non, je ne suis pas surpris. Avec ces gens-là au comité... (...) Le PSG archi-domine depuis plus de 10 ans, c'est normal, mais des fois, ils se font accrocher. Et il y a des équipes qui sont surprenantes. Ce qui est le cas de Lens cette année. Et, comme par hasard, ce choc arrivait au mois d'avril. Mais moi, je me régalais de voir ce choc. Si Lens battait le PSG, peut-être qu'ils repasseraient devant. En termes d'attractivité, c'était génial de vivre ça. Manque de chance, ça tombait entre les deux matchs de quart de finale de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je comprends plus ou moins le PSG. C'est légitime, et je comprends aussi Lens. Mais la LFP, c'est quoi leur but ? De protéger le championnat de France avant tout, avant de nous parler de la vitrine européenne, de l'indice UEFA... Mais ça, c'est de la gnognotte. Et ça ne m'étonne pas quand on voit le comité. Et aujourd'hui, on est condamné à subir ce genre d'initiative, parce que, de toute façon, ils sont incapables de prendre de bonnes décisions, pour aller dans le sens de l'attractivité de notre championnat », a pesté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG.
«Heureusement que ça les dérange !»
Dans la foulée, Jérôme Rothen a affirmé que la LFP avait reporté le duel entre le RC Lens et le PSG, et ce, sans consulter la chaine BeIN SPORT, qui retransmet la rencontre. « Est-ce que la Ligue a posé la question à BeIN si ça le dérangeait de décaler ce match-là ? Parce que 80M€ un match cacahuète, ils en ont beaucoup des matchs cacahuète à 17 heures. Ils n'ont pas toujours des affiches. Là, manque de bol pour Ligue 1+, ils ont le match du titre, donc : excitation. Les gens allaient regarder le match à 17 heures. Heureusement que ça les dérange ! Est-ce que la LFP a appelé BeIN ? Non ! Ils font leur petit truc et se disent qu'ils vont voter. On est condamné avec ces gens-là, parce qu'ils sont bidons », s'est emporté Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, BeIN SPORT a trouvé un accord à hauteur de 80M€ avec la LFP pour les droits TV de la Ligue 1.