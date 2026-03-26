PSG : «Ça les dérange», le malaise à 80M€ avec le Qatar !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule. En effet, le consultant de RMC Sport a dénoncé l'existence d'un malaise entre le Qatar et la Ligue de Football Professionnel. Un problème à 80M€ qui concerne également le PSG.

Entre ses deux quarts de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, le PSG devait se déplacer à Bollaert, la pelouse du RC Lens. Ayant réclamé le report de ce choc face à son dauphin en Ligue 1, le club de la capitale a obtenu gain de cause. En effet, la LFP a accepté de répondre favorablement à la requête du PSG. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi.

"Je me régalais de voir ce choc entre Lens et le PSG. En terme d'attractivité, c'était génial de vivre ça... Je comprends le PSG, c'était légitime de demander le report. Mais quel est le but de la LFP ? Protéger le championnat." @RothenJerome sur le report de Lens - PSG. pic.twitter.com/jYtL6Wf4mc — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 26, 2026

«Est-ce que la LFP a appelé BeIN ? Non !» « Le report de PSG-Lens ? Non, je ne suis pas surpris. Avec ces gens-là au comité... (...) Le PSG archi-domine depuis plus de 10 ans, c'est normal, mais des fois, ils se font accrocher. Et il y a des équipes qui sont surprenantes. Ce qui est le cas de Lens cette année. Et, comme par hasard, ce choc arrivait au mois d'avril. Mais moi, je me régalais de voir ce choc. Si Lens battait le PSG, peut-être qu'ils repasseraient devant. En termes d'attractivité, c'était génial de vivre ça. Manque de chance, ça tombait entre les deux matchs de quart de finale de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je comprends plus ou moins le PSG. C'est légitime, et je comprends aussi Lens. Mais la LFP, c'est quoi leur but ? De protéger le championnat de France avant tout, avant de nous parler de la vitrine européenne, de l'indice UEFA... Mais ça, c'est de la gnognotte. Et ça ne m'étonne pas quand on voit le comité. Et aujourd'hui, on est condamné à subir ce genre d'initiative, parce que, de toute façon, ils sont incapables de prendre de bonnes décisions, pour aller dans le sens de l'attractivité de notre championnat », a pesté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG.