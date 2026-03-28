«Ça sent le fiasco» : Il promet déjà l’enfer à Antoine Griezmann !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Antoine Griezmann rejoindra Orlando cet été afin de réaliser son rêve et d'évoluer en MLS. Mais un ancien joueur qui connaît bien la ligue nord-américaine, ne se montre pas très rassuré pour l'international français.

Antoine Griezmann n'a jamais caché que son rêve était de finir sa carrière en MLS et ainsi jouer aux Etats-Unis. Et cela va se réaliser puisque la légende de l'Atlético de Madrid s'est engagé avec Orlando en vue de la saison prochaine. Mais pour Maxime Chanot, défenseur luxembourgeois aux quasi 200 matchs de MLS avec New York City et Los Angeles FC, cette opération sent le fiasco.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Maxime Chanot est inquiet pour Griezmann « Le club est assez cool mais la ville est particulière, insécure, avec beaucoup de SDF dans le downtown (centre ville). Même si Griezmann se trouvera sûrement un coin sympa pour vivre, il n’y a rien à faire à part les parcs Disney et Universal. La salle de basket du Magic est en face du stade de foot mais bon… Même Miami, c’est à trois heures de route. On est loin du rêve américain (…) C’est un feat qui sent le fiasco, la préretraite malheureusement. Orlando en ce moment, c’est ultra bancal. C’est un très bon joueur mais il a besoin d’un collectif pour exister. Et pour un gars habitué au plus haut niveau en Europe, dans ce contexte, tu peux vite t’effondrer. La vie est cool, personne ne te met la pression. Si tu n’es pas qualifié en play-offs, on te tape sur l’épaule avec le sourire et on te dit à l’année prochaine », lance-t-il au micro de RMC.