«Ça sent le fiasco» : Il promet déjà l’enfer à Antoine Griezmann !

C'est désormais officiel, Antoine Griezmann rejoindra Orlando cet été afin de réaliser son rêve et d'évoluer en MLS. Mais un ancien joueur qui connaît bien la ligue nord-américaine, ne se montre pas très rassuré pour l'international français.
Antoine Griezmann n'a jamais caché que son rêve était de finir sa carrière en MLS et ainsi jouer aux Etats-Unis. Et cela va se réaliser puisque la légende de l'Atlético de Madrid s'est engagé avec Orlando en vue de la saison prochaine. Mais pour Maxime Chanot, défenseur luxembourgeois aux quasi 200 matchs de MLS avec New York City et Los Angeles FC, cette opération sent le fiasco.
Maxime Chanot est inquiet pour Griezmann
« Le club est assez cool mais la ville est particulière, insécure, avec beaucoup de SDF dans le downtown (centre ville). Même si Griezmann se trouvera sûrement un coin sympa pour vivre, il n’y a rien à faire à part les parcs Disney et Universal. La salle de basket du Magic est en face du stade de foot mais bon… Même Miami, c’est à trois heures de route. On est loin du rêve américain (…) C’est un feat qui sent le fiasco, la préretraite malheureusement. Orlando en ce moment, c’est ultra bancal. C’est un très bon joueur mais il a besoin d’un collectif pour exister. Et pour un gars habitué au plus haut niveau en Europe, dans ce contexte, tu peux vite t’effondrer. La vie est cool, personne ne te met la pression. Si tu n’es pas qualifié en play-offs, on te tape sur l’épaule avec le sourire et on te dit à l’année prochaine », lance-t-il au micro de RMC.
«On est loin du rêve américain»
Maxime Chanot explique également que la situation est probablement due au système américain des DP (Designated Players). Chaque franchise de MLS peut signer trois DP, qui présentent l’avantage d’avoir des contrats qui ne sont pas plafonnés par le salary cap. « Quand tu es européen et que tu parles de MLS, tu penses à New York, Los Angeles et Miami. Et soit les franchises ont déjà leur nombre max de DP comme au LA Galaxy avec Riqui Puig, Pec et Paintsil, Heung-Min Son et Denis Bouanga en attaque au LAFC, à Miami je n’en parle même pas (Messi, Alba, Busquets) et les clubs de New York ne sont pas trop dans cette politique de DP pour se concentrer sur le trading. Les joueurs proches de la retraite ne les intéressent plus. Chicago aurait pu, mais comme le calendrier va se calquer sur l’Europe, il faudra jouer quasiment tout l’hiver par -40°c là-bas, ça ne donne pas envie », ajoute Maxime Chanot.