Mercato - OM : «J’ai choisi Marseille», un champion du Monde avait signé pour 11M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM avait réussi un gros coup à l’été 1998 en arrachant la signature d’un joueur qui venait fraichement d’être sacré champion du Monde avec l’équipe de France, et le principal intéressé s’est livré des années après sur ce choix de carrière. Il a notamment avoué avoir refusé le PSG afin de privilégier l’offre de l’OM…

Les faits remontent à l’été 1998, alors que l’équipe de France venait de remporter la Coupe du Monde sur son sol : l’un des 22 membres de l’effectif tricolore avait été transféré à l’OM pour 11M€, lui qui avait l’embarras du choix sur le marché. Le PSG était notamment positionné sur son profil, mais cet attaquant avait davantage été séduit par le projet de l’OM. Il s’agit bien évidemment de Robert Pirès, qui était revenu sur ce choix de carrière en juillet 2024 sur la chaine Twitch de Zack Nani.

Mercato - OM : Il «met tout en œuvre» pour régler ce problème d’argent et quitter Marseille ! https://t.co/D7HWhH5Euz — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« J’avais le choix… » « Pour moi c’était la suite logique de rester en France. J’avais envie de rester en France et puis surtout de jouer dans un club mythique comme l’Olympique de Marseille. J’avais le choix entre Monaco, Marseille et le PSG. Monaco, c’était Arsène Wenger qui me voulait déjà à l’époque, mais bon Monaco, en termes d’ambiance, je n’étais pas trop fan », confie Robert Pirès, qui avait donc quitté le FC Metz pour l’OM. Et le discours des dirigeants marseillais de l’époque avait joué un rôle majeur dans cette décision.