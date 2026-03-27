Mercato - PSG : L’avenir de Luis Enrique relancé par Pep Guardiola ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 l’année dernière, Luis Enrique est annoncé dans le viseur de Manchester United pour la saison prochaine. S’il se sent bien à Paris et pourrait même de nouveau prolonger, l’entraîneur du PSG serait tout de même attentif à l’avenir de Pep Guardiola.

Certains bancs de Premier League devraient bientôt se libérer et pour l’un d’eux, Luis Enrique serait le grand favori. Si Michael Carrick a réussi à redresser la situation après le départ de Ruben Amorim, Manchester United ne serait pas convaincu par cette option à long terme et rêverait de s’attacher les services de l’entraîneur du PSG.

Ousmane Dembélé : Son entourage confirme une information qui va ravir le PSG https://t.co/6R8siKoPTW — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

La menace Manchester United s’éloigne mais… « Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique revient de plus en plus souvent, le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter. On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs selon lesquelles il partirait cet été se multiplient, et il a depuis longtemps exprimé son envie de travailler en Premier League », expliquait le journaliste de The Independent Miguel Delaney.