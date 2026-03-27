Mercato - PSG : L’avenir de Luis Enrique relancé par Pep Guardiola ?

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 l’année dernière, Luis Enrique est annoncé dans le viseur de Manchester United pour la saison prochaine. S’il se sent bien à Paris et pourrait même de nouveau prolonger, l’entraîneur du PSG serait tout de même attentif à l’avenir de Pep Guardiola.
Certains bancs de Premier League devraient bientôt se libérer et pour l’un d’eux, Luis Enrique serait le grand favori. Si Michael Carrick a réussi à redresser la situation après le départ de Ruben Amorim, Manchester United ne serait pas convaincu par cette option à long terme et rêverait de s’attacher les services de l’entraîneur du PSG.
La menace Manchester United s’éloigne mais…
« Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique revient de plus en plus souvent, le club serait prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter. On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs selon lesquelles il partirait cet été se multiplient, et il a depuis longtemps exprimé son envie de travailler en Premier League », expliquait le journaliste de The Independent Miguel Delaney.
Luis Enrique attentif à l’avenir de Pep Guardiola ?
D’après les informations de The i Paper, on ne devrait pas voir Luis Enrique prendre la direction de Manchester United l’été prochain. Le technicien espagnol se sent bien à Paris et des sources proches du PSG auraient même fait savoir qu’il pourrait prolonger son contrat au-delà de 2027. Toutefois, il n’écarterait pas la possibilité d’exercer en Angleterre un jour et maitrise d'ailleurs très bien la langue de Shakespeare. En ce sens, une autre source aurait indiqué que l’avenir de Pep Guardiola pourrait rentrer en ligne de compte dans la réflexion de Luis Enrique. Lui aussi sous contrat jusqu’en juin 2027, il ne semble pas parti pour rester actuellement et pourrait quitter Manchester City une fois son bail arrivé à son terme.