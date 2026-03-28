PSG : Un premier deal à 40M€ pour lancer le mercato ? Cet attaquant a les valises déjà prêtes !

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs mois, mais les premières pistes commencent déjà à fuser autour du Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas en attaque, où les choses pourraient bien bouger dès le printemps, avec un premier dossier important qui devrait se confirmer.

A Paris, il n’y a pas la place pour tout le monde. Luis Enrique l’a bien fait comprendre, puisque depuis son arrivée la liste des victimes ne cesse de s’allonger, avec d’ailleurs des noms prestigieux comme ceux de Neymar ou de Marco Verratti. Mais certains internationaux français ont également fait les frais des choix du coach du PSG...

PSG - Ousmane Dembélé : Un rappeur prêt à le recruter plutôt que Mbappé… à la Kings League https://t.co/8wKWRzZEDT — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Nouveau départ pour Kolo Muani Il y a notamment Randal Kolo Muani, recruté à prix d’or en 2023 et encore aujourd’hui troisième plus gros transfert de l’histoire du club parisien avec ses 95M€. Poussé vers la sortie depuis plus d’un an, l’attaquant du PSG a trouvé des solutions momentanées avec un prêt de six mois à la Juventus, puis un autre prêt d’une saison à Tottenham. Sauf grande surprise, son aventure londonienne devrait s’arrêter à la fin de la saison, sachant que son prêt actuel ne comporte aucune option d’achat.