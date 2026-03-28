«J’avais fait mon temps» : Cette célèbre personne a fini par quitter l’OM, il justifie son départ dans la presse

Après y avoir passé une vingtaine d’années, une célébrité bien connue en France décidait de quitter l’OM. Président de l’association du club, le principal intéressé estimait être arrivé au terme de sa mission, mais reste encore aujourd’hui très attaché à Marseille, comme il l’a expliqué dans une récente interview.
Connu pour avoir été le présentateur pendant plusieurs années de l’émission « Qui veut gagner des millions » ou bien de l’élection de Miss France, Jean-Pierre Foucault a aussi été président de l’association de l’OM. Un poste qu’il occupait depuis 1997 et qu’il a définitivement quitté en décembre 2017, un peu plus d’un an après le rachat du club par Frank McCourt.
Foucault revient sur son départ de l’OM
« Je suis arrivé à la demande de Robert Louis-Dreyfus, après vingt ans de présidence, je trouvais logique et correct de passer la main dans la mesure où l’actionnariat a changé » expliquait Jean-Pierre Foucault au moment de son départ. « C’était vingt ans magnifiques, vingt ans de combat pour faire construire le centre de formation, mais nous y sommes parvenus. » L’animateur assurait que ce n’était « certainement pas de la défiance vis-à-vis de Jacques-Henri Eyraud ni de Frank McCourt. C’est de la bienséance, un nouvel actionnaire est arrivé, c’est normal qu’il travaille avec ses propres hommes. »
« Quand vous êtes bénévole dans un océan de pognon, c’est toujours compliqué à vivre »
Une dizaine d’années plus tard, Jean-Pierre Foucault est de nouveau revenu sur son départ de l’OM, dans un entretien accordé à La Nouvelle République : « J’ai été dix-sept ans à l’Olympique de Marseille. J’en suis parti parce que je pense que j’avais fait mon temps. Et quand vous êtes bénévole dans un océan de pognon, c’est toujours compliqué à vivre. L’OM, c’est un joint indispensable aux Marseillais, un unificateur. Il y a douze joueurs : onze sur le terrain et le douzième, c’est le public. »