Mercato - OM : «J’avais envie de rester», un taulier marseillais avait été éjecté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les relations humaines sont parfois compliquées à gérer au sein d'un club de football, et cette ancienne figure emblématique de l'OM du début des années 2000 en sait quelque chose. Il était revenu il y a quelques en interview sur les circonstances de son départ brutal, lui qui souhaitait initialement rester à l'OM.

Les faits remontent à l'hiver 2004, alors que l'OM était entraîné par José Anigo et comptait dans ses rangs des éléments de renom tels que Didier Drogba ou encore Fabien Barthez. L'un des tauliers du vestiaire marseillais de l'époque avait été poussé au départ, alors que sa volonté première était de rester à l'OM dont il portait les couleurs depuis 2001 et où il s'était imposé comme un élément majeur de l'effectif. Ce joueur, c'est l'ex-international belge Daniel Van Buyten, et il s'était longuement confié à ce sujet sur RMC en 2011.

Mercato - OM : Il «met tout en œuvre» pour régler ce problème d’argent et quitter Marseille ! https://t.co/D7HWhH5Euz — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« J'ai été poussé vers la porte de sortie » D'abord envoyé en prêt à Manchester City puis vendu à l'été 2004 par l'OM à Hambourg, Van Buyten n'avait aucune envie de partir à ce stade-là de sa carrière : « J'ai été poussé vers la porte de sortie. J'avais envie de rester. Ça s'est passé à deux jours de la fin du mercato hivernal. Du jour au lendemain on te fait comprendre que tu ne joueras plus, sauf si tu pars. C'était un peu dur », confie l'ancien défenseur central belge, qui avait d'ailleurs été contacté par l'OM en 2009 pour un retour alors qu'il évoluait au Bayern Munich.